Muore a 57 anni Stephen Hillenburg, l'ideatore di SpongeBob

La tv dei piccoli perde una delle sue menti più brillanti. Stephen Hillenburg, per diciannove anni l'uomo dietro una delle serie animate di maggior successo nella storia del piccolo schermo, SpongeBob, si è spento lunedì all'età di 57 anni dopo una breve battaglia con la SLA.

Un biologo marino oltre che un disegnatore, Hillenburg ha raccontato con SpongeBob le avventure di un'ottimista, ingenua e goffa spugna di mare che lavora come cuoco in un fast food dell'immaginaria città sommersa di Bikini Bottom. Un enorme successo di pubblico e critica in tutto il mondo, la serie ha raccolto negli anni quattro Emmy, vincendo anche come miglior programma animato per bambini, e prodotto due adattamenti cinematografici e un musical per Broadway. Prima di tutto questo, in tv Hillenburg aveva cominciato a farsi conoscere come sceneggiatore con un'altra serie animata di Nickelodeon, La vita moderna di Rocko, e per un breve periodo aveva lavorato anche dietro le quinte dell'altrettanto popolare I Rugrats.

In un comunicato, Nickelodeon si è detta "enormemente rattristata" per la scomparsa di Hillenburg. "Era un caro amico e un partner creativo di lunga data per tutti noi. Il nostro affetto va a tutta la sua famiglia. Steve ha permeato SpongeBob con un senso dell'umorismo e dell'innocenza unici che hanno portato gioia a generazioni di bambini e famiglie in tutto il mondo. I suoi personaggi così originali e il mondo di Bikini Bottom resteranno a lungo a ricordare il valore dell'ottimismo, dell'amicizia e del potere illimitato dell'immaginazione".