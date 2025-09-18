Mrs Playmen: Data e teaser trailer della nuova serie italiana di Netflix sulla storia dell'editrice Adelina Tattilo

News Serie TV

Mrs Playmen, la nuova serie originale italiana di Netflix ispirata alla storia di Adelina Tattilo, con Carolina Crescentini protagonista, ha una data di uscita. Ecco il primo teaser trailer.

Netflix ha annunciato che Mrs Playmen, la sua nuova serie originale italiana ispirata alla storia di Adelina Tattilo, editrice della più nota rivista erotica italiana, con l'ex star di Mare fuori Carolina Crescentini nel ruolo principale, sarà disponibile in streaming con tutti i sette episodi dal 12 novembre. E nel frattempo ne ha diffuso il primo teaser trailer, che vi mostriamo qui di seguito.

La trama e il cast di Mrs Playmen

Scritta da Mario Ruggeri (Don Matteo) insieme con Eleonora Cimpanelli, Chiara Laudani, Sergio Leszczynski e Alessandro Sermoneta, e diretta da Riccardo Donna (Cuori, Fuoriclasse), Mrs Playmen esplora la figura di Adelina Tattilo, direttrice della prima rivista erotica italiana e una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni '70. Un'imprenditrice pionieristica in un'epoca in cui le donne erano relegate al ruolo di madri e casalinghe. Una cattolica devota, ma anche un'audace anticonformista, in prima linea nelle battaglie per il divorzio, il diritto all'aborto e l'emancipazione femminile. Adelina Tattilo era questo.

Quando il marito, Saro Balsamo, la abbandona lasciandola sola ad affrontare i creditori come unica proprietaria di un impero sull'orlo del collasso, Adelina non si arrende. Reinventa Playmen trasformandola in una pubblicazione sofisticata e all'avanguardia e, sfidando il maschilismo radicato dell'epoca, riunisce attorno a sé un team di intellettuali brillanti, creativi audaci e fotografi visionari. Insieme, abbattono tabù, provocano l'establishment e accendono una rivoluzione culturale, numero dopo numero, scandalo dopo scandalo.

Accanto alla Crescentini, che in tv abbiamo apprezzato anche in Boris, I bastardi di Pizzofalcone e l'altra serie italiana di Netflix Tutto chiede salvezza, è affiancata da Filippo Nigro (Suburra: La serie), Giuseppe Maggio (Baby), Francesca Colucci (Un professore), Domenico Diele (Buongiorno, mamma!), Lidia Vitale (Maschile plurale), Giampiero Judica (Tutti i soldi del mondo) e Francesco Colella (Il Gattopardo) nel ruolo di Saro.