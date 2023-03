Mrs. Davis: Betty Gilpin sfida l'intelligenza artificiale nel trailer ufficiale della nuova serie

News Serie TV

Il drama, co-creato da Tara Hernandez e dallo sceneggiatore di Lost e Watchmen Damon Lindelof, negli Stati Uniti debutta il 20 aprile.

In un momento storico in cui l'intelligenza artificiale sembra voler condizionare sempre di più le nostre vite, una serie come Mrs. Davis potrebbe davvero farci aprire gli occhi. Arriveremo a un punto in cui ogni nostra decisione sarà presa da un algoritmo? È l'inquietante premessa da cui parte questa nuova serie (in arrivo, per ora solo negli Stati Uniti su Peacock, il prossimo 20 aprile) che porta la firma di Tara Hernandez (The Big Bang Theory, Young Sheldon) e Damon Lindelof, il visionario sceneggiatore dietro a successi come Lost, The Leftovers e Watchmen. Peacock ne ha diffuso il trailer ufficiale, che vedete qui sotto.





La trama di Mrs. Davis

La serie, descritta come un'esplorazione del rapporto tra fede e tecnologia, racconta un'epica battaglia di proporzioni bibliche. Betty Gilpin (GLOW) recita nei panni di una suora di nome Simone che intraprende una strana guerra contro una potentissima Intelligenza Artificiale nota come Mrs. Davis che sta condizionando pesantemente le vite delle persone. Jake McDorman (Dopesick) interpreta l'ex ribelle di Simone, Wiley, determinato anche lui a portare avanti una vendetta personale contro l'algoritmo.

Nel trailer vediamo la suora eroina Simone alle prese con una missione che non è certo tra le più facili: cercare il Santo Graal. Lungo il viaggio, si imbatte in Wiley e i due sfrecciano su una moto nel deserto in una scena che si preannuncia già epica.

Il resto del cast

Andy McQueen (Outer Banks) interpreta un altro amico di Simone, Jay. Il resto del cast include, con ruoli ricorrenti, Ben Chaplin, Margo Martindale, David Arquette, Elizabeth Marvel, Katja Herbers, Chris Diamantopoulos, Ashley Romans, Tom Wlaschiha e Matilde Oliver.

Mrs. Davis è prodotta da Warner Bros. Television, a cui sia Tara Hernandez che Lindelof sono legati da un accordo. Il regista premio Emmy Owen Harris (Black Mirror: San Junipero, Brave New World) e Althea Jones hanno diretto diversi episodi e sono anche produttori esecutivi insieme a Lindelof e Hernandez, con quest'ultima che ricopre anche il ruolo di showrunner.