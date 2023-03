Mr. Entity: the Moffitt Family Haunting, la storia "vera" soprannaturale diventerà una serie tv e un film Blumhouse

News Serie TV

La Blumhouse ha acquistato i diritti di un'altra storia soprannaturale accaduta tra gli anni Ottanta e Novanta e studiata da Ed e Lorraine Warren per trarne una serie tv e un film.

Non si sa perché ma, come avviene con gli UFO, le creature maligne dell'altro mondo privilegiano gli americani per manifestarsi. Un record che francamente non gli invidiamo. Bloody Disgusting dà la notizia che un'altra di queste storie "vere", quella di mr. Entity e della famiglia Moffitt, è stata acquistata dalla Blumhouse per trarne una serie tv e un film. Vediamo di cosa si tratta.

Mr. Entity e la storia della persecuzione soprannaturale della famiglia Moffitt

La storia vera in questione, acquistata dalla Blumhouse per terrorizzarci in forma cinematografica, è quella di una madre e una figlia, Deborah e Jessica Moffitt, terrorizzate insieme ad altri membri della loro famiglia, per più di sei anni, da una presenza soprannaturale che chiamavano Mr. Entity, signor Entità appunto (meglio usare termini rispettosi in questi casi...). Blumhouse ha acquisito anche i diritti del libro di prossima uscita di Jessica Moffitt intitolato Mr Entity: The Moffitt Family Haunting, ma non sappiamo se questo sarà anche il titolo del film (e della serie) che ha intenzione di trarne. Tornando al caso, la storia è stata per decenni tenuta segreta ed è diventata virale nel 2022 in seguito a un articolo di Jessica Moffitt, in cui raccontava la storia di questa persecuzione, avvenuta tra fine anni '80 e inizio '90. Del caso all'epoca si occuparono anche i veri protagonisti della serie The Conjuring, ovvero Ed e Lorraine Warren, i più famosi investigatori del paranormale americani. Nel libro Jessica Moffitt racconta anche i legami del bisnonno con la mafia e le intenzioni omicide dell'uomo verso la nonna. Nelle foto sottostanti potete vedere alcuni dei danni provocati dall'entità, che se la prendeva soprattutto coi simboli religiosi nella casa e incideva simboli esoterici sulle pareti. Sembra che, prima del film (dati i legami con i Warren, potrebbe diventare il soggetto di un altro film della serie The Conjuring), Blumhouse abbia intenzione di realizzare una serie tv dalla storia.

(Nel caso vogliate leggere l'articolo di Jessica Moffitt e vedere le altre foto, lo trovate qua: https://www.huffpost.com/entry/hiding-hanted-home-from-child_n_6346cfeee4b0e376dc07f69f)