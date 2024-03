Morte e altri dettagli cancellata dopo una sola stagione

News Serie TV

Il mystery drama con Violett Beane e Mandy Patinkin non tornerà su Hulu e Disney+ con una seconda stagione.

Morte e altri dettagli non è riuscita a diventare la seconda Only Murders in the Building di Hulu. Nato sulla scia del successo di quest'ultima, il mystery drama con Violett Beane e Mandy Patinkin è stato cancellato dal servizio streaming dopo una sola stagione, presumibilmente a causa di risultati non all'altezza delle aspettative (la serie non è mai riuscita a entrare nella Top 10 settimanale delle visualizzazioni streaming di Nielsen).

A proposito di Morte e altri dettagli

Scritta da Mike Weiss e Heidi Cole McAdams (Stumptown), Morte e altri dettagli era ambientata nel glamour dell'élite mondiale e si concentrava sulla brillante e irrequieta Imogene Scott (Beane), la principale sospettata di un misterioso omicidio a bordo di un lussuoso transatlantico in viaggio nel Mediterraneo. Per dimostrare la propria innocenza, Imogene è stata costretta a collaborare con un uomo che disprezza, Rufus Cotesworth (Patinkin), un tempo il più grande detective del mondo.

La prima stagione si era conclusa all'inizio del mese con la soluzione del mistero principale. Ma negli ultimi secondi, gli sceneggiatori avevano posto le basi per un nuovo caso. Sfortunatamente, resteranno solo i 10 episodi della prima stagione prodotti, in Italia disponibili in streaming su Disney+.