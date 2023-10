Monterossi sta per essere ucciso? Il trailer ufficiale della stagione 2 lancia l'allarme

News Serie TV

Il crime drama con Fabrizio Bentivoglio tornerà in streaming su Prime Video con 5 nuovi episodi il 10 novembre.

"Stia attento, Monterossi. Si sta cacciando in un guaio". È l'avvertimento che il personaggio interpretato da Fabrizio Bentivoglio, tratto dai romanzi di Alessandro Robecchi, riceve in un allarmante trailer ufficiale della seconda stagione del crime drama italiano Monterossi, prima che una donna gli pianti una lunga lama nella schiena. O, almeno, questo è ciò che sembra mentre l'attesa dei nuovi 5 episodi continua - l'appuntamento è fissato per venerdì 10 novembre su Prime Video.







Monterossi: La trama della stagione 2

Basata sul romanzo del 2017 Torto marcio, la seconda stagione di Monterossi ci porta nel cuore di uno dei quartieri più chic di Milano, dove viene compiuto uno strano omicidio. A perdere la vita è un facoltoso imprenditore, freddato sotto casa con due colpi di pistola. Sul suo corpo, un sasso. L'omicidio non è un caso isolato ma l'inizio di una serie di delitti che portano la stessa firma. Il detective per caso Carlo Monterossi, sempre più indignato da Crazy Love, non può fare a meno di dedicarsi al caso cercando di limitare i danni quanto più possibile. Nel frattempo, tre ragazzi - Francesco, Chiara e Nadir - incrociano i loro destini in quella kasbah proletaria e multietnica che è piazza Selinunte.

Il mistero dei sassi getta Milano nello scompiglio e il Ministero decide di rafforzare le indagini, mentre Carlo, con l'aiuto di Nadia e Falcone (Martina Sammarco e Luca Nucera), scopre che il caso affonda le sue radici in ragioni più oscure. Gli interrogativi di Carlo restano sempre lì, in bilico su quella sottile linea che separa la giustizia dalla vendetta.