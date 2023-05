Monsters: Scopriamo la storia dei fratelli Lyle ed Erik Menendez al centro della stagione 2

News Serie TV

Chi sono i fratelli Lyle ed Erik Menendez e perché la loro storia sarà raccontata nella seconda stagione di Monsters dopo il successo de La storia di Jeffrey Dahmer.

Chi sono Lyle ed Erik Menendez, i fratelli protagonisti della seconda stagione di Monsters? Dopo la prima, fortunata stagione con protagonista Evan Peters nelle scomode vesti del serial killer Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy porta su Netflix una nuova storia tratta da fatti realmente accaduti, quella dei fratelli Menendez, annunciata con un primo teaser trailer nei giorni scorsi. La Serie TV antologica, di genere crime, tornerà in streaming nel 2024. Nell'attesa, iniziamo a conoscere meglio Lyle ed Erik Menendez attraverso un resoconto della triste vicenda che li ha coinvolti.



Mostri 2: Video annuncio: Mostri 2: video annuncio della nuova stagione della serie antologica di Netflix - HD

Lyle ed Erik Menendez: Chi sono i fratelli protagonisti della stagione 2 di Monsters

Si intitola La storia di Lyle ed Erik Menendez la seconda stagione della serie antologica Monsters, presentata con un primo, agghiacciante teaser trailer che propone la registrazione audio della telefonata che i fratelli Menendez fecero dopo aver compiuto il loro crimine. Prima ancora di Monsters, la storia di Lyle ed Erik Menendez ha animato l'interesse mediatico, soprattutto negli Stati Uniti, e ha catturato anche l'interesse del mondo dello spettacolo. Ha ispirato, ad esempio, la prima e unica stagione di Law & Order True Crime, The Menendez Murders, così come il film per la tv Menendez: Blood Brothers. Con Monsters, tornano al centro dell'attenzione attraverso la visione unica di Ryan Murphy e Ian Brennan. I fratelli Menendez sono stati accusati di aver ucciso i loro genitori milionari. Nel 1989, a Beverly Hills, chiesero l'intervento della polizia dopo aver commesso il crimine. Le forze dell'ordine ritrovano i corpi senza vita di Josè Menendez e Louise Andersen nella loro villa, uccisi con colpi d'arma da fuoco.

In un primo momento la polizia pensò che si trattasse di un omicidio mafioso. Del resto furono proprio i fratelli Menendez a chiamare gli agenti, sostenendo di essere rientrati dal cinema e di aver ritrovato i genitori senza vita. L'anno dopo, però, Lyle ed Erik Menendez furono arrestati con l'accusa di omicidio. A tradirli le ingenti spese fatte dopo la morte dei genitori milionari. I due fratelli avevano iniziato a girare il mondo, concedendosi vacanze di lusso che insospettirono la polizia. Ma la svolta arrivò grazie a uno psicologo, o meglio, alla sua segretaria. Uno dei due fratelli confessò il crimine e, mentre lo psicologo preferì non raccontare tutto alle forze dell'ordine temendo ritorsioni, la sua segretaria si fece coraggio e si rivolse alle forze dell'ordine. Dopo l'arresto, in un primo momento, i due fratelli parlarono di legittima difesa sostenendo di aver subito abusi fisici, mentali e sessuali da parte del padre (e il silenzio consapevole della madre). Dopo un primo processo inconcludente, nel 1996 furono dichiarati colpevoli di omicidio di primo grado e condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Un caso di cronaca nera, il loro, che "stregò" l'interesse di un'intera nazione, considerando la notorietà della famiglia coinvolta e il bell'aspetto degli imputati, e che nel 2024 arriverà anche su Netflix con la seconda stagione di Monsters.