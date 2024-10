Monsters, per Ryan Murphy i fratelli Menéndez saranno "fuori di prigione entro Natale": Ecco cosa sta succedendo

News Serie TV

Colpo di scena nel caso Lyle ed Erik Menéndez: fissata una nuova udienza mentre il procuratore di Los Angeles prende in considerazione nuove prove.

Potrebbe esserci una continuazione di Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez per raccontare gli ultimi, sorprendenti sviluppi nella vicenda. Nelle scorse ore si è appreso che una nuova udienza in tribunale per i due fratelli condannati all'ergastolo per l'omicidio nel 1989 dei genitori José e Kitty Menéndez è stata fissata mentre il procuratore distrettuale di Los Angeles George Gascón sta prendendo in considerazione nuove prove delle presunte molestie subite dal loro padre.

La serie di Netflix, la più vista sulla piattaforma nelle ultime due settimane, ha riacceso i riflettori sul caso in un modo che non si vedeva dal periodo dei fatti, al punto che il co-ideatore Ryan Murphy aveva detto solo poche ore prima che "i fratelli Menéndez dovrebbero mandarmi dei fiori" per tutte le attenzioni che stanno ricevendo. Ora lo sceneggiatore e produttore esecutivo presagisce colpi di scena in tempi brevi, al punto che potrebbe essere necessario riprendere in mano il secondo capitolo di Monster a loro dedicato.

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez continua?

Commentando gli ultimi accadimenti nel caso Lyle ed Erik Menéndez, Ryan Murphy ha detto a Variety: "Penso che ciò che mi interesserebbe fare, se Nicholas [Alexander Chavez] e Cooper [Koch] accettassero di farlo, è forse uno o due episodi che continuino la storia". È evidente che la nuova udienza potrebbe portare eventualmente a un nuovo processo o alla formulazione di una nuova condanna per Lyle ed Erik. Per il momento, però, il procuratore ha tenuto a precisare che una decisione di qualsiasi tipo non è stata ancora presa.

Poco dopo che Gascón ha annunciato di stare esaminando nuove prove, l'attrice e modella Kim Kardashian, che insieme al co-protagonista di Monsters Cooper Koch aveva fatto visita ai fratelli Menéndez in prigione a San Diego a settembre, poco prima dell'uscita della stagione, ha pubblicato un saggio in cui chiede che i fratelli vengano rilasciati. Murphy, dal canto suo, ha detto di non essere né di voler diventare un loro sostenitore: "Credo nella giustizia, ma non credo di essere parte di quella macchina. Non è compito mio. Il mio lavoro come artista era raccontare una prospettiva in una storia particolare. Sento di averlo fatto, ma auguro loro il meglio". E in merito alla popolarità dello show e all'influenza che potrebbe avere avuto sulla decisione di Gascón, ha aggiunto: "Gli abbiamo dato il loro momento nella corte dell'opinione pubblica. In pratica, abbiamo dato loro una piattaforma. Penso che possano uscire di prigione entro Natale. Ci credo davvero".