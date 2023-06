Monsters: Netflix dà un volto ai fratelli Lyle e Erik Menendez

News Serie TV

La serie crime tornerà su Netflix dopo il successo della stagione incentrata sul serial killer Jeffrey Dahmer.

Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer ha mostrato, tra le tante cose, che un assassino, finanche un serial killer, può nascondersi dietro una figura molto attraente. Che è il motivo per cui in così tanti finirono nella sua trappola. Non sono da meno gli ancora più insospettabili fratelli Lyle ed Erik Menendez, ai quali Ryan Murphy e gli altri produttori della serie antologica di successo di Netflix, ribattezzata Monsters, hanno appena dato un volto e un corpo. Si tratta di Nicholas Alexander Chavez, visto prevalentemente nella soap opera General Hospital, e di Cooper Koch, qualche anno fa in Power Book II: Ghost.

Lyle ed Erik Menendez: Chi sono i fratelli protagonisti della stagione 2 di Monsters

Lyle (Chavez) ed Erik (Koch) avevano rispettivamente 21 e 18 anni quando nell'agosto del 1989 i loro genitori milionari, Josè Menendez e Louise Andersen, furono assassinati con diversi colpi di fucile nella loro villa a Beverly Hills. A chiamare la polizia furono proprio i due fratelli, sostenendo di essere rientrati dal cinema e di aver ritrovato i genitori senza vita. Gli agenti pensarono in un primo momento di trovarsi di fronte a un crimine di mafia. Ma, tempo dopo, Lyle ed Erik furono arrestati con l'accusa di omicidio. A tradirli furono le ingenti spese fatte dopo la morte dei ricchi genitori. Avevano iniziato a girare il mondo, concedendosi vacanze di lusso che insospettirono la polizia. La svolta arrivò però grazie a uno psicologo, o meglio, alla sua segretaria. Uno dei due fratelli confessò il crimine allo psicologo e, mentre quest'ultimo preferì non raccontarlo alle forze dell'ordine temendo ritorsioni, la sua segretaria fece il contrario.

Dopo l'arresto, in un primo momento i due fratelli parlarono di legittima difesa, sostenendo di aver subito abusi fisici, mentali e sessuali da parte del padre (e il silenzio consapevole della madre). Dopo un primo processo inconcludente, nel 1996 furono dichiarati colpevoli di omicidio di primo grado e condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Un caso di cronaca nera, il loro, che "stregò" l'interesse di un'intera nazione, considerando la notorietà della famiglia e proprio il bell'aspetto dei fratelli.