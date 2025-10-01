TGCom24
News Serie TV

Monster: Ryan Murphy non esclude una stagione sull'italoamericano Luigi Mangione

Emanuele Manta

Il co-ideatore di Monster Ryan Murphy ha parlato dei possibili soggetti per le prossime stagioni della serie antologica di Netflix.

Monster: Ryan Murphy non esclude una stagione sull'italoamericano Luigi Mangione

A poche ore dal debutto de La storia di Ed Gein (il 3 ottobre in streaming su Netflix), il co-ideatore Ryan Murphy ha parlato del futuro della sua acclamata serie antologica Monster. Più precisamente, delle prossime raccapriccianti storie che potrebbe raccontare dopo quella del serial killer Ed Gein e il quarto ciclo di episodi sull'assassina Lizzie Borden. Lo sceneggiatore e produttore esecutivo ha escluso una stagione su Ted Bundy, mentre si è detto più interessato a una sul presunto assassino italoamericano Luigi Mangione.

Monster racconterà la storia di Luigi Mangione?

Dopo le stagioni sul serial killer Jeffrey Dahmer, sui fratelli assassini Lyle e Erik Menendez e le prossime sul serial killer Ed Gein e sull'assassina Lizzie Borden, quale altra storia potrebbe raccontare Monster? In un'intervista con Variety, Murphy ha escluso di realizzare una stagione sul serial killer Ted Bundy (autore di almeno trentasei omicidi di giovani donne tra il 1974 e il 1978), perché non vede un modo per collegare i suoi atti efferati a una critica sociale più ampia. "Quando si pensa a quei crimini, quali sono i temi? Non ti pongono alcuna domanda sulla società", ha spiegato.

C'è invece un altro profilo che ha attirato l'attenzione del co-ideatore. Murphy ha ammesso di aver preso in considerazione l'idea di basare una futura stagione della serie su Luigi Mangione, diventato un fenomeno mediatico dopo essere stato accusato del brutale omicidio alla fine dello scorso anno a Midtown Manhattan di Brian Thompson, amministratore delegato di una società di assicurazioni sanitarie, crimine per il quale è attualmente sotto processo. Murphy ha precisato che è ancora troppo presto, perché "non sappiamo molto di lui, ma è nel fascicolo 'Forse un giorno'".

