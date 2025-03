MobLand: La data italiana del crime drama di Guy Ritchie con Tom Hardy

News Serie TV

La nuova serie tv di Guy Ritchie per Paramount+, MobLand, ha una data di uscita italiana. Diffusa anche la versione doppiata del trailer ufficiale.

Una nuova serie tv di Guy Ritchie con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren è ciò che sta per succedere su Paramount+. MobLand, crime drama dal respiro internazionale con la star di Peaky Blinders e Venom nei panni di un "risolutore" al soldo di una potente famiglia londinese, della quale è già disponibile il trailer ufficiale, ha ora una data di uscita anche in Italia: 30 maggio (circa due mesi dopo il debutto negli Stati Uniti, previsto per il 30 marzo).



Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale in Italiano della Serie di Guy Ritchie con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren - HD

MobLand: La trama e il resto del cast

In MobLand, il potere è in gioco quando gli Harrigan e gli Stevenson, due rivali famiglie criminali di Londra, si scontrano in una battaglia all'ultimo sangue che minaccia di far crollare imperi e rovinare vite. Intrappolato nel fuoco incrociato c'è Harry Da Souza (Hardy), uno scaltro faccendiere, tanto pericoloso quanto affascinante, il quale sa molto bene da che parte stare quando queste forze opposte si scontrano. Ovvero con gli Harrigan, guidati dal capofamiglia Conrad (Brosnan) e da sua moglie Maeve (Mirren), che lui deve proteggere a tutti i costi. Mentre un regno si scontra con l'altro, i confini vengono oltrepassati e l'unica salvezza è un assunto incontestabile: la famiglia viene prima di tutto.

La serie è una creazione dall'ideatore di Top Boy Ronan Bennett. Il ricco cast include anche Paddy Considine (House of the Dragon), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Da Vinci's Demons), Anson Boon (Pistol), Mandeep Dhillon (CSI: Vegas), Jasmine Jobson (Top Boy), Geoff Bell (Absentia), Daniel Betts (Alien: Romulus), Lisa Dwan (Top Boy) e Emily Barber (L'alienista).