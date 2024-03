Missing You: Ufficializzato il cast della serie Netflix basata sul romanzo di Harlan Coben

News Serie TV

In occasione dell'evento Next on Netflix di Londra, Netflix ha svelato tutti gli attori che affiancheranno Rosalind Eleazar nella miniserie ordinata dopo il successo di Un inganno di troppo.

Pochi giorni fa era trapelato che la protagonista di Missing You, nuova miniserie Netflix basata su un romanzo di Harlan Coben, sarebbe stata l'attrice di Slow Horses Rosalind Eleazar. Adesso, in occasione dell'evento Next on Netflix di Londra, il servizio di video in streaming ha svelato e ufficializzato il cast. Affiancheranno Eleazar nel cast principale gli attori Jessica Plummer (EastEnders), Richard Armitage (già visto in Un inganno di troppo) e Lenny Henry (Fear the Walking Dead).

Missing You: La trama della nuova miniserie di Netflix

Missing You è una delle due nuove miniserie basate su romanzi di Harlan Coben ordinate da Netflix all'inizio dell'anno come conseguenza del successo di Un inganno di troppo. Basata sull'omonimo romanzo del 2014, la minisere ruota attorno alla scomparsa 11 anni fa di Josh, il fidanzato della detective Kat Donovan (Eleazar). Ora, scorrendo i profili su un'app di appuntamenti, Kat vede il volto dell'uomo che amava e il suo mondo esplode di nuovo. La ricomparsa di Josh la costringerà a tuffarsi nuovamente nel mistero che circonda l'omicidio di suo padre, scoprendo segreti del suo passato rimasti a lungo sepolti.

Il cast e i personaggi

Jessica Plummer sarà Stacey Embalo; Armitage è stato scelto per il ruolo di Ellis Stagger e Henry sarà Clint Donovan. Completano il cast Steve Pemberton (Happy Valley) nel ruolo di Titus, Paul Kaye (Sexy Beast) nel ruolo di Monte Leburne, Samantha Spiro (Sex Education) nel ruolo dell'infermiera Sally Steiner, Lisa Faulkner (Archie) nel ruolo di Dana Fells e Mary Malone (Doctor Who) nel ruolo di Aqua.

Missing You è scritta da Victoria Asare-Archer, già sceneggiatrice di due episodi della miniserie del 2021 Stay Close, basata su un altro romanzo di Coben. Quest'ultimo dà il suo contributo come produttore esecutivo con la sua casa di produzione Final Twist Production, mentre la regia è affidata a Sean Spencer (Progetto Lazarus) e Isher Sahota (Grace). Le riprese sono attualmente in corso nel Rgno Unito.