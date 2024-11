Missing You: Il trailer ufficiale della prossima miniserie di Harlan Coben per Netflix

News Serie TV

Sarà la prima novità di Netflix per il 2025. Nel cast Rosalind Eleazar, Ashley Walters e Richard Armitage.

Anche per il 2025, l'arrivo dell'anno nuovo porterà su Netflix una miniserie basata su un romanzo dell'affermato scrittore statunitense Harlan Coben. Dopo il grande successo di Un inganno di troppo, il 1° gennaio debutterà sul servizio streaming Missing You, adattamento dell'omonimo giallo del 2014, di cui è stato diffuso il trailer ufficiale.

Missing You: Trama e cast della miniserie

Scritta da Victoria Asare-Archer (Delitti in Paradiso) e diretta da Sean Spencer (Progetto Lazarus), Missing You segue l'attrice di Slow Horses Rosalind Eleazar nei panni di Kat Donovan, una detective specializzata in casi che riguardano persone scomparse. Undici anni fa, il suo fidanzato Josh, l'amore della sua vita, è scomparso senza lasciare alcuna traccia, e da allora non ha più avuto sue notizie. Ora, scorrendo i profili su un'app di incontri, Kat vede il volto dell'uomo che amava e il suo mondo esplode di nuovo. L'inaspettata ricomparsa di Josh la costringerà a tuffarsi nuovamente nel mistero che circonda l'omicidio di suo padre, scoprendo segreti del suo passato rimasti a lungo sepolti.

Ottava miniserie di Netflix basata su un romanzo di Coben dopo The Stranger, Estate di morte, Suburbia killer, Svaniti nel nulla, Stay Close, Fidati di me e Un inganno di troppo, Missing You, prodotta a livello esecutivo dallo stesso Coben, coinvolge anche gli attori Ashley Walters (Top Boy) nel ruolo di Josh, Richard Armitage (Un inganno di troppo), Lenny Henry (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere), Steve Pemberton (Happy Valley), Jessica Plummer (EastEnders), Mary Malone (Doctor Who), Lisa Faulkner (Archie) e James Nesbitt (Bloodlands).