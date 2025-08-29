Mireille Enos nel thriller American Hostage, svelato il cast della comedy Not Suitable for Work e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, HBO adatta il bestseller The Fort Bragg Cartel, Ed Speleers nell'action thriller Extraction e Steve Pemberton sarà Rupert Murdoch in The Hack.

La candidata all'Emmy Mireille Enos (The Killing, Hanna) ha firmato con MGM+ per un ruolo regolare in American Hostage, il thriller psicologico co-ideato dal creatore di The Night Agent e The Shield Shawn Ryan, con Jon Hamm nel ruolo di protagonista.

Ambientata negli anni '70, la serie racconta la storia vera di Fred Heckman (Hamm), un reporter radiofonico di Indianapolis che si ritrova coinvolto in una situazione critica tra la vita e la morte quando il sequestratore Tony Kiritsis chiede di essere intervistato nel suo popolare programma.

Enos vestirà i panni di Barbara, la moglie di Fred, una donna intelligente e perspicace. Durante la crisi, la sua amicizia nascente con la moglie dell'ostaggio mette a dura prova il suo consueto senso del decoro e dell'autocontrollo. Barbara ha vissuto con un giornalista abbastanza a lungo da sapere che un'ultima ora ha la priorità su tutto il resto. Ma questa è una storia diversa, capace di rivelare dettagli di Fred, della loro vita privata e supposizioni su se stessa che Barb non aveva mai messo in discussione prima.

Not Suitable for Work: Svelato il cast della comedy di Mindy Kaling per Hulu

Hulu ha svelato i nomi delle attrici e degli attori protagonisti di Not Suitable for Work, la nuova comedy di Mindy Kaling (The Office, The Mindy Project, Non ho mai...) ordinata lo scorso febbraio. Si tratta di Ella Hunt (Dickinson), Avantika (The Sex Lives of College Girls), Will Angus (Prom Dates), Jack Martin (La Brea) e Nicholas Duvernay (The White Lotus). La serie segue cinque ventenni ossessionati dal lavoro che lottano per il successo professionale e, se rimane loro del tempo, per la felicità personale nel quartiere più glamour di Manhattan, Murray Hill.

Hunt interpreterà AJ Pascarelli, un'affascinante e ardente analista al suo primo anno presso la più prestigiosa banca d'investimento di New York. Avantika sarà Abhinaya 'Abby' Chilukuri, l'assistente esperta e ossessionata dalla moda di un'esigente, famosa stilista. Angus vestirà i panni di Davis Beau Bradley Barrett III, un uomo pieno di energie impegnato nel mondo della finanza, che sembra uscito da una confraternita e sotto sotto vuole amare ed essere amato. Josh Teitelbaum, il personaggio di Martin, è un newyorchese orgoglioso di esserlo intelligente, idealista e a volte ipocrita. Duvernay interpreterà invece Kel Washington, uno studente di medicina affascinante e un po' ansioso che lotta per superare gli esami mentre si impegna per la sua grande occasione come attore.

Una serie basata sul libro The Fort Bragg Cartel in sviluppo a HBO

HBO ha acquisito gli ambiti diritti di The Fort Bragg Cartel: Drug Trafficking and Murder in the Special Forces, recentissimo libro non-fiction del giornalista investigativo e veterano delle forze militari Seth Harp, con l'intenzione di trarne una serie tv, prodotta da quest'ultimo con Len Amato (Infiltrati alla Casa Bianca - White House Plumbers). Il libro, subito tra i bestseller del New York Times, racconta l'indagine su una serie di omicidi irrisolti avvenuti nel 2020 all'interno e nei dintorni di Fort Bragg, nella Carolina del Nord, rivelando una rete di cospirazioni legate al narcotraffico, fomentate dalla polizia corrotta e insabbiate dall'esercito.

Extraction: Ed Speleers e altre aggiunte al cast dell'action thriller di Netflix

L'attore di Downton Abbey e Outlander Ed Speleers si è unito al cast regolare del prossimo action thriller di Netflix Extraction, insieme con May Calamawy (Moon Knight) e Waleed Zuaiter (Gangs of London). La star di Lupin Omar Sy interpreta un mercenario che intraprende una pericolosa missione per salvare degli ostaggi in Libia. Intrappolato tra fazioni in guerra e spietati assassini, deve vedersela con situazioni tra la vita e la morte, affrontando anche profonde ferite emotive. Speleers, Calamawy e Zuaiter saranno rispettivamente Alford Griff, un ingegnere imprevedibile; Priscilla Ragab, una dirigente intelligente ed enigmatica che mantiene la calma anche sotto pressione; e Hamza Najjar, un ex soldato con un profondo desiderio di giustizia.

Steve Pemberton sarà Rupert Murdoch in The Hack

Il vincitore di quattro BAFTA Steve Pemberton (Inside No. 9, Missing You) vestirà i panni del magante dei media Rupert Murdoch in The Hack, prossima miniserie della britannica ITV sullo scandalo delle intercettazioni telefoniche che ha portato al fallimento del settimanale britannico di Murdoch News of the World. La foto qui di seguito, che vi proponiamo insieme al trailer del drama, ritrae Murdoch con il figlio James (Jordan Renzo) all'udienza pubblica dell'Inchiesta Leveson. Pemberton affianca gli altri membri del cast David Tennant (nel ruolo del giornalista investigativo Nick Davies), Robert Carlyle (l'ispettore capo Dave Cook), Toby Jones (il direttore del The Guardian Alan Rusbridger), Dougray Scott (il Primo ministro Gordon Brown) e Eve Myles (la presentatrice Jacqui Hames).