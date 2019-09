Milo Ventimiglia sarà lo stuntman Evel Knievel in una miniserie di USA

News Serie TV

Il protagonista di This Is Us ne sarà anche il produttore esecutivo.

La star di This Is Us Milo Ventimiglia, amatissima dal pubblico del piccolo schermo anche per i suoi trascorsi in Heroes e Una mamma per amica, sarà il protagonista e il produttore esecutivo di una miniserie di USA incentrata sulla vita del noto stuntman statunitense Evel Knievel.

Scritta da Etan Frankel (Animal Kingdom), Evel si presenta come "un ritratto esaltante di un uomo complesso che ha vissuto il sogno americano, destreggiandosi tra una popolarità sfuggente, le responsabilità verso la propria famiglia e il rischio costante che il suo prossimo salto fosse l'ultimo". Tra le sue imprese più famose si ricorda il salto delle cascate Shoshone nello Snake River Canyon, nel 1974, uno degli eventi sportivi più seguiti di sempre.

L'inizio delle riprese è previsto nel 2020. In un comunicato, il presidente di USA Chris McCumber dichiara: "La nostra rete è nota per le grandi serie evento che celebrano eroi, ribelli e icone, e cosa potrebbe esserci di più grande della storia di uno dei maggiori esploratori del brivido di tutti i tempi? La vita e il viaggio incredibili di Evel Knievel si prestano a una rivisitazione di questo tipo e siamo entusiasti di collaborare con Milo, McG, UCP, Atlas Entertainment e Wonderland Sound & Vision per portare questa iconica storia americana ai nostri spettatori".