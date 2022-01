Milo Ventimiglia produce per NBC una serie ambientata nel mondo dell'hockey

News Serie TV

Intitolato Hometown Saints, il potenziale drama sportivo è in sviluppo sotto l'egida di 20th Television e DiVide Pictures, la casa di produzione dell'attore di This is Us.

Dopo This is Us - giunta alla sua ultima stagione - Milo Ventimiglia potrebbe rimanere in affari con NBC. The Hollywood Reporter fa sapere che l'attore, tramite la sua casa di produzione DiVide Pictures, ha venduto alla rete la sceneggiatura di una nuova serie drammatica intitolata Hometown Saints e incentrata sul mondo dell'hockey. Il progetto, nel quale Ventimiglia è coinvolto in veste di produttore esecutivo, è prodotto dalla casa di produzione di This is Us 20th Television, a cui DiVide Pictures è legata tramite un accordo.

La trama di Hometown Saints

Hometown Saints ruota attorno a Billy Riedell, un giocatore di hockey in pensione che vuole capire chi è e cosa fare dopo la fine della sua carriera in campo. Finisce così di nuovo nella sua città natale del Minnesota, dove tutti vanno pazzi per l'hockey, ad allenare con riluttanza una squadra di hockey femminile del liceo. Gli autori della sceneggiatura sono Grainne Godfree (Legends of Tomorrow) e Derek Elliott, anche produttori esecutivi insieme a Ventimiglia e Russ Cundiff di DiVide e a Deanna Harris.

Oltre a Hometown Saints, DiVide Pictures sta sviluppando anche la potenziale serie Only to Deceive, un drama basato sul romanzo bestseller di Tasha Alexander, And Only to Deceive, per ABC. Tuttavia Ventimiglia per il momento non è coinvolto in nessuno dei due progetti in veste di attore.