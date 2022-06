Mike: primo teaser trailer per la serie Hulu sul pugile Mike Tyson

News Serie TV

A interpretare l'ultimo grande campione dei pesi massimi dell'era moderna, protagonista di una parabola sportiva e umana non proprio edificante, è il Trevante Rhodes di Moonlight. Mike debutterà negli USA il 25 agosto e come tutti i prodotti a marchio Hulu lo vedremo in Italia su Disney+.

Non me ne vogliano tutti quelli che sono venuti dopo, magari anche bravi e molto bravi, ma l'ultimo grande campione dei pesi massimi del pugilato, l'ultimo capace di attirare a sé e al suo sport l'attenzione del grande pubblico e dei media per capacità e carisma sul ring, l'ultimo in grado di raccogliere l'eredità dei campioni del passato è stato Mike Tyson.

Detto anche "Iron Mike". O "King Kong". Uno di quelli che faceva una paura del diavolo a chi saliva sul quadrato assieme a lui, uno capace di vincere i suoi primi 19 incontri tutti per KO, 12 dei quali alla prima ripresa. Ci si svegliava la notte per vedere Tyson salire sul ring, e si andava a dormire dopo una manciata di secondi, dopo che un suo gancio aveva steso irrimediabilmente l'avversario.

Tyson, però, oltre che un pugile formidabile, è stato ed in parte è ancora un essere umano fragile. Una fragilità che lo ha portato a compiere una parabola sportiva e personale non certo edificante: il morso all'orecchio di Evander Holyfield, le accuse di stupro e la condanna a sei anni di carcere, i problemi con la cocaina.

"You may know Tyson, but do you know Mike?" chiede allo spettatore, infatti, il primo teaser trailer di Mike, serie targata Hulu in otto episodi che vuole indagare la vita, la carriera e la personalità di questo campione.

Dietro a Mike si sono il creatore Steven Rogers, il regista Craig Gillespie e tutto il team creativo di Tonya. A interpretare Tyson c'è Trevante Rhodes, la star di Moonlight, e altri nomi nel cast sono quelli di Russell Hornsby, Laura Harrier e Li Eubanks, con Harvey Keitel a interpretare il primo allenatore di Tyson, il leggendario Cus D'Amato.

Mike debutterà su Hulu il 25 agosto, e in Italia dovremmo vederla in quelle stesse date in streaming su Disney+.





Mike esplora la dinamica e controversa storia di Mike Tyson, i tumultuosi alti e bassi della sua carriera pugilistica e della sua vita personale, il passaggio dall'essere un atleta amato in tutto il mondo a un paria, e di nuovo il ritorno in vetta. Concentrandosi su Mike Tyson, la serie parla di classi in America, di razza in America, di fama e del potere dei media, della misoginia, delle ingiustizie economiche e sociali, della promessa del sogno americno e del ruolo di tutti noi nella storia di Mike.