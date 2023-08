Michael K. Williams: 10 anni di carcere al pusher che gli vendette la dose fatale

News Serie TV

Ancora piangiamo la morte del grande attore Michael Kenneth Williams, stroncato da un'overdose nel settembre del 2021. Il pusher che gli ha venduto la dose che lo ha ucciso è stato condannato a 10 anni di carcere.

Sono passati quasi 2 anni da quel maledetto 6 settembre 2021, che ci ha tolto per sempre il meraviglioso talento di Michael Kenneth Williams, uno degli attori più talentuosi della sua generazione, stroncato da un'overdose a soli 54 anni, con tanto ancora da dare al mondo dell'arte e ovviamente ai suoi cari. Al contrario di quello che accadde a Cathy Smith, la donna che iniettò lo speedball letale a John Belushi, la giustizia americana è stata piuttosto severa con il pusher che ha fornito a Williams l'ultima dose, condannandolo a 10 anni di carcere.

Michael K. Williams e la condanna del pusher

Michael K. Williams al momento della morte era apparso in moltissimi film, ma la fama gli era arrivata principalmente dalle serie tv. Ballerino e coreografo, aveva ballato con Madonna e Michael Jackson. Al cinema arriva nel 1996 in Bullet, al fianco di Tupac Shakur, ma è The Wire, dove dal 2002 al 2008 ricopre il ruolo di Omar Little, a dargli la popolarità che fino a quel momento non ha ottenuto. Ed è sempre la serialità a confermarne la fama col suo fantastico gangster Chalky White in Boardwalk Empire, col ruolo di Leonard Pine nello splendido adattamento delle storie di Hap e Leonard di Joe Lansdale e col suo toccante Montrose Freeman in Lovecraft Country. Ma come a volte purtroppo succede, proprio in un momento ascendente della sua carriera, la vita di Michael K. Williams viene stroncata da un'ultima, fatale overdose. Forse nell'ambiente era noto che fosse tossicodipendente, ma di sicuro niente dei suoi drammi trapelava in pubblico, e fu uno shock. A vendergli la dose fatale di eroina tagliata col fentanyl è stato un pusher di Porto Rico che operava a New York, Irvin Cartagena, oggi quarantenne, che venerdì 10 agosto è stato condannato a 10 anni di prigione. Alla sua identificazione si era giunti con certezza dopo che era stato ripreso da una telecamera di sicurezza, nelle ore precedenti alla morte dell'attore, mentre gli cedeva la dose su un marciapiede di Williamsburg, a Brooklyn. L'uomo prima della sentenza ha dichiarato: "Mi dispiace moltissimo per quello che ho fatto. Quando vendevamo droga, non volevamo che nessuno perdesse la vita". A detta di chi lo conosce Cartagena, anch'egli un tossicodipendente che spacciava per farsi, quando non faceva uso di sostanze era una persona umile, generosa e un gran lavoratore. Il giudice ha espresso la speranza che con la disintossicazione riprenderà possesso della sua vita (sperando però che il carcere non lo rovini del tutto). Prima della morte di Williams, c'erano state altre vittime per la partita di droga tagliata col fentanyl che ha ucciso l'attore e dopo l'arresto di Cartagena (avvenuto a Portorico, dove si era rifugiato, nel febbraio 2022) i pusher avevano continuato a venderla. Una piaga che ha mietuto molte vittime e che ci ha tolto uno dei nostri attori preferiti.