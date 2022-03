Michael Douglas sarà Benjamin Franklin in una miniserie di Apple TV+

News Serie TV

Il drama storico porta la firma di Kirk Ellis, lo stesso di John Adams.

Il premio Oscar Michael Douglas ha scelto nuovamente la tv per il suo prossimo progetto. Reduce da tre stagioni nella comedy Il metodo Kominsky, per la quale è stato nominato a quattro Emmy, l'attore 77enne reciterà nel ruolo del Padre Fondatore Benjamin Franklin in una miniserie di Apple TV+.

Benjamin Franklin: La trama della miniserie

Basato sul libro di Stacy Schiff A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America, scritto dallo sceneggiatore e produttore esecutivo di John Adams Kirk Ellis e diretto dal vincitore di due Emmy Tim Van Patten (Boardwalk Empire, The Pacific), il drama senza titolo, una co-produzione tra ITV Studios America e Apple Studios, promette di esplorare l'emozionante storia di una delle più grandi scommesse della carriera di Benjamin Franklin. All'età di 70 anni, senza una specifica formazione, Franklin convinse la Francia - una monarchia assoluta - a sostenere l'esperimento di democrazia americano. In virtù della sua fama, del suo carisma e del suo ingegno, Franklin superò in astuzia spie britanniche, informatori francesi e colleghi ostili, il tutto mentre progettava l'alleanza franco-americana del 1778 e la pace definitiva con l'Inghilterra del 1783. La missione francese di otto anni rappresenta il servizio più vitale di Franklin al suo paese, senza il quale l'America non avrebbe vinto la Rivoluzione.

Oltre al ruolo di protagonista, Douglas sarà uno dei produttori esecutivi della miniserie. Per Ellis, la cui John Adams è la miniserie più premiata nella storia degli Emmy (sono 13 le statuette ritirate nel 2008), si tratta del terzo sceneggiato storico dopo John Adams, nel quale Franklin ha avuto il volto di Tom Wilkinson, e Sons of Liberty, nel quale il Padre Fondatore è stato interpretato da Dean Norris.