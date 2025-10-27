Memory of a Killer: Patrick Dempsey è un sicario con l'Alzheimer nel teaser trailer della nuova serie tv

News Serie TV

Il primo teaser trailer di Memory of a Killer, il nuovo crime drama della FOX con protagonista l'ex star di Grey's Anatomy Patrick Dempsey.

Dimenticate il Dott. Stranamore: per il suo grande ritorno nella prima serata della tv americana, Patrick Dempsey diventerà cattivissimo, ma non meno affascinante ovviamente. L'ex star di Grey's Anatomy recita in Memory of a Killer, crime drama in arrivo il prossimo gennaio, del quale FOX ha diffuso il primo teaser trailer.

Memory of a Killer: La trama e i personaggi della serie tv

Creata dal duo di Testimoni silenziosi Ed Whitmore e Tracey Malone ispirandosi al film belga del 2003 De zaak Alzheimer, Memory of a Killer segue Dempsey nei panni di Angelo, un sicario con un nemico che non può essere sconfitto: l'Alzheimer. Lui lo sa bene, visto che il fratello maggiore è stato ucciso dalla stessa malattia. Angelo è eccezionalmente intraprendente e di talento, il migliore dei migliori. Ma sta per essere messo a dura prova come mai prima d'ora, e ora ogni minuto conta. La situazione diventa ancora più difficile quando scopre che la recente morte di sua moglie potrebbe non essere stata un incidente. Quindi, quando qualcuno insegue sua figlia, che è incinta, è chiaro che il muro tra le sue vite è stato infranto. Angelo deve fermare chiunque stia braccando la sua famiglia cercando indizi nei suoi precedenti successi, e la lista è molto lunga. Ora Angelo deve dare la caccia al suo nemico mortale, continuando a compiere omicidi senza rivelare la diagnosi e tornando a casa in tempo per preparare la cena per sua figlia.

Descritta come una storia di redenzione su un uomo che sta perdendo la memoria ma sta prendendo coscienza, Memory of a Killer coinvolge anche Michael Imperioli (I Soprano) nel ruolo dell'italiano Dutch, il più vecchio amico di Angelo e colui che gli fornisce i bersagli per i suoi colpi, il cui ristorante nel Bronx funge da copertura per le sue attività criminali; Richard Harmon (The 100) di Joe, un sicario in ascesa che lavora per Angelo e Dutch; Odeya Rush (Lady Bird) di Maria, la figlia incinta di Angelo; Daniel David Stewart (Reacher) di Jeff, il marito di Maria, un inventore sicuro di sé ma senza investitori; Peter Gadiot (Yellowjackets) di Dave, un detective all'oscuro del fatto che un killer di fama mondiale viva sotto il suo naso e che quel killer sia proprio Angelo; Gina Torres (9-1-1: Lone Star) di Linda Grant, un'agente dell'FBI volubile, esperta e tenace che diventa una delle principali spine nel fianco di Angelo; e Michaela McManus (One Tree Hill) di Nicky, la direttrice del Silverstrand Club, un luogo di ritrovo per mafiosi corrotti che, motivata da un sogno segreto, si lascia coinvolgere in una pericolosa storia d'amore con Angelo.