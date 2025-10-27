TGCom24
Home | Serie TV | News | Memory of a Killer: Patrick Dempsey è un sicario con l'Alzheimer nel teaser trailer della nuova serie tv
Schede di riferimento
Patrick Dempsey
Patrick Dempsey
News Serie TV

Memory of a Killer: Patrick Dempsey è un sicario con l'Alzheimer nel teaser trailer della nuova serie tv

Emanuele Manta

Il primo teaser trailer di Memory of a Killer, il nuovo crime drama della FOX con protagonista l'ex star di Grey's Anatomy Patrick Dempsey.

Memory of a Killer: Patrick Dempsey è un sicario con l'Alzheimer nel teaser trailer della nuova serie tv

Dimenticate il Dott. Stranamore: per il suo grande ritorno nella prima serata della tv americana, Patrick Dempsey diventerà cattivissimo, ma non meno affascinante ovviamente. L'ex star di Grey's Anatomy recita in Memory of a Killer, crime drama in arrivo il prossimo gennaio, del quale FOX ha diffuso il primo teaser trailer.

Memory of a Killer: La trama e i personaggi della serie tv

Creata dal duo di Testimoni silenziosi Ed Whitmore e Tracey Malone ispirandosi al film belga del 2003 De zaak Alzheimer, Memory of a Killer segue Dempsey nei panni di Angelo, un sicario con un nemico che non può essere sconfitto: l'Alzheimer. Lui lo sa bene, visto che il fratello maggiore è stato ucciso dalla stessa malattia. Angelo è eccezionalmente intraprendente e di talento, il migliore dei migliori. Ma sta per essere messo a dura prova come mai prima d'ora, e ora ogni minuto conta. La situazione diventa ancora più difficile quando scopre che la recente morte di sua moglie potrebbe non essere stata un incidente. Quindi, quando qualcuno insegue sua figlia, che è incinta, è chiaro che il muro tra le sue vite è stato infranto. Angelo deve fermare chiunque stia braccando la sua famiglia cercando indizi nei suoi precedenti successi, e la lista è molto lunga. Ora Angelo deve dare la caccia al suo nemico mortale, continuando a compiere omicidi senza rivelare la diagnosi e tornando a casa in tempo per preparare la cena per sua figlia.

Descritta come una storia di redenzione su un uomo che sta perdendo la memoria ma sta prendendo coscienza, Memory of a Killer coinvolge anche Michael Imperioli (I Soprano) nel ruolo dell'italiano Dutch, il più vecchio amico di Angelo e colui che gli fornisce i bersagli per i suoi colpi, il cui ristorante nel Bronx funge da copertura per le sue attività criminali; Richard Harmon (The 100) di Joe, un sicario in ascesa che lavora per Angelo e Dutch; Odeya Rush (Lady Bird) di Maria, la figlia incinta di Angelo; Daniel David Stewart (Reacher) di Jeff, il marito di Maria, un inventore sicuro di sé ma senza investitori; Peter Gadiot (Yellowjackets) di Dave, un detective all'oscuro del fatto che un killer di fama mondiale viva sotto il suo naso e che quel killer sia proprio Angelo; Gina Torres (9-1-1: Lone Star) di Linda Grant, un'agente dell'FBI volubile, esperta e tenace che diventa una delle principali spine nel fianco di Angelo; e Michaela McManus (One Tree Hill) di Nicky, la direttrice del Silverstrand Club, un luogo di ritrovo per mafiosi corrotti che, motivata da un sogno segreto, si lascia coinvolgere in una pericolosa storia d'amore con Angelo.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Patrick Dempsey
Patrick Dempsey
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
IT: Welcome to Derry, su Sky e NOW la serie tv che ripercorre le origini di Pennywise e della cittadina maledetta del Maine
news Serie TV IT: Welcome to Derry, su Sky e NOW la serie tv che ripercorre le origini di Pennywise e della cittadina maledetta del Maine
Taylor Sheridan lascerà Paramount nel 2029: L'ideatore di Yellowstone e Tulsa King firma un nuovo accordo con NBCUniversal
news Serie TV Taylor Sheridan lascerà Paramount nel 2029: L'ideatore di Yellowstone e Tulsa King firma un nuovo accordo con NBCUniversal
Victorious: Lo spin-off su Trina Vega con Daniella Monet ordinato a Netflix
news Serie TV Victorious: Lo spin-off su Trina Vega con Daniella Monet ordinato a Netflix
Boston Blue: Marisa Ramirez sarà di nuovo Baez in diversi episodi dello spin-off
news Serie TV Boston Blue: Marisa Ramirez sarà di nuovo Baez in diversi episodi dello spin-off
Stranger Things 5, il co-ideatore anticipa il rapporto incrinato tra Dustin e Steve
news Serie TV Stranger Things 5, il co-ideatore anticipa il rapporto incrinato tra Dustin e Steve
The Boys: Mexico, lo spin-off seguirà gli eventi di The Boys 5
news Serie TV The Boys: Mexico, lo spin-off seguirà gli eventi di The Boys 5
Nobody Wants This 2, Kristen Bell e l’ideatrice riflettono sulla decisione di Joanne nel finale
news Serie TV Nobody Wants This 2, Kristen Bell e l’ideatrice riflettono sulla decisione di Joanne nel finale
The Morning Show 4, Greta Lee conferma che Stella non tornerà: "Penso sia un addio"
news Serie TV The Morning Show 4, Greta Lee conferma che Stella non tornerà: "Penso sia un addio"
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
IT: Welcome to Derry
The Witcher
Il Mostro
Nobody Wants This
Boots
Robin Hood
The Diplomat
Maxton Hall - Il mondo tra di noi
Gen V
The Iris Affair - Missione ad alto rischio
Stranger Things
Bridgerton
Vai a Tutte le Serie TV