Meghan Markle lascia ufficialmente il cast di Suits

È ufficiale: Meghan Markle lascerà presto il cast di Suits per essere una principessa - letteralmente. Andando a confermare le indiscrezioni dei giorni scorsi, a seguito dell'annuncio del fidanzamento ufficiale della Markle con il principe della famiglia reale britannica Harry, la rete via cavo USA ha rilasciato un comunicato nel quale si legge che l'attrice ha rinunciato a un suo ulteriore coinvolgimento nel legal drama.

Interprete sin dal primo episodio del paralegale-poi-diventato-avvocato Rachel Zane, Markle continuerà a fare parte del cast di Suits fino all'ultimo episodio della settima stagione (la cui seconda parte è attesa negli Stati Uniti per l'inizio del prossimo anno). Se USA, come sembra probabile, deciderà di rinnovare la serie per un'ottava stagione, gli sceneggiatori dovranno fare a meno di Zane, così come potrebbero dover fare a meno di Mike Ross, giacché anche Patrick J. Adams sembrerebbe aver espresso l'intenzione di non rinnovare il contratto, che per tutti i membri del cast scade appunto al termine della stagione 7. Al momento, però, non ci sono conferme da parte della rete anche in tal senso.

Markle e il Principe Harry convoleranno a nozze a maggio nel prossimo anno presso l'abbazia di Westminster di Londra. Vista l'intenzione dei promessi sposi di avere un ruolo attivo nella definizione dei dettagli del matrimonio, e visto che, prima di attraversare la navata, Markle dovrà prendere la cittadinanza britannica e battezzarsi, era facile immaginare che i prossimi mesi sarebbero stati per lei molto impegnativi, al punto da precludere un suo ritorno in Suits. E sappiamo quanto girare una serie televisiva sia già abbastanza vincolante per un attore senza che questo debba fare avanti e indietro tra un continente e l'altro.