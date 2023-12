Matthew Perry, rivelate le cause della morte: Fatali "gli effetti acuti della ketamina"

News Serie TV

Pubblicati i risultati del rapporto tossicologico condotto dal medico legale della contea di Los Angeles: ecco tutti i fattori che hanno contribuito al decesso dell'attore di Friends.

Matthew Perry sarebbe morto a causa degli "effetti acuti della ketamina". Lo rivela il rapporto tossicologico pubblicato dal Dipartimento di medicina legale della contea di Los Angeles. La ketamina, un farmaco usato per mitigare gli effetti di depressione e ansia, non sarebbe l'unico fattore che avrebbe contribuito al decesso, ma quello scatenante. Nel documento, infatti, vengono elencate come concause anche annegamento, malattia coronarica ed effetti della buprenorfina (un farmaco usato per trattare la dipendenza da oppioidi).

Matthew Perry: La morte classificata come "incidente"

Secondo quanto riferito, non c'erano prove di alcol, metanfetamine, cocaina, eroina, PCP o fentanil nell'organismo di Perry al momento della sua morte. Motivo per cui, conclude il referto, la morte può essere classificata come "accidentale". Si concludono così le indagini sul decesso dell'attore di Friends, morto a 54 anni nel pomeriggio dello scorso 28 ottobre. Perry è stato trovato senza vita da un assistente nella vasca idromassaggio della sua villa di Pacific Palisades, vicino Malibu. Arrivati sul posto, i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Una prima autopsia, condotta dal medico legale della contea di Los Angeles nei giorni immediatamente successivi, era risultata inconcludente perché non aveva permesso di stabilire con esattezza cosa avesse portato all'annegamento dell'attore nella jacuzzi. Adesso, però, gli esami tossicologici permettono di chiarire le circostanze.

Cos'è la ketamina e per cosa si usa

La ketamina è un anestetico piuttosto potente che viene prescritto dai medici statunitensi per trattare gli effetti di depressione e ansia. L'attore di Friends aveva raccontato di soffrirne nel suo libro di memorie uscito nel 2022, Friends, amanti e la Cosa Terribile, pubblicato in Italia da Feltrinelli. Secondo TMZ, l'attore seguiva una terapia di infusioni di ketamina sotto prescrizione e controllo medico, ma - come sottolinea il rapporto del medico legale - la massiccia presenza rilevata nel suo sangue non poteva provenire dall'ultima sessione fatta dal medico, avvenuta 10 giorni prima della sua morte. In questo caso l'assunzione deve essere avvenuta poche ore prima della morte, visito che le tracce di ketamina nel sangue restano soltanto per circa 3 o 4 ore.