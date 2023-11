Matthew Perry era felice e sobrio: La co-ideatrice di Friends lo aveva sentito due settimane prima della sua morte

News Serie TV

Marta Kauffman e David Crane ricordano l'attore scomparso lo scorso 28 ottobre all'età di soli 54 anni.

Marta Kauffman aveva parlato con l'attore Matthew Perry due settimane prima della sua morte. A rivelarlo è stata la stessa co-ideatrice di Friends durante un'intervista in esclusiva con il programma televisivo mattutino di NBC Today, dove ha ricordato l'amato interprete di Chandler Bing scomparso improvvisamente lo scorso 28 ottobre all'età di 54 anni.

Matthew Perry: Marta Kauffman lo aveva sentito pochi giorni prima della sua morte

Marta Kauffman ha raccontato alla giornalista Hoda Kotb di non avere avuto alcun sentore che Matthew Perry non stesse bene. "È stato fantastico", ha detto. "Era felice e allegro. Non sembrava appesantito da nulla. Stava davvero bene, motivo per cui sembra così ingiusto". Kauffman, che ha ideato Friends con David Crane, ha aggiunto, ricordando il momento in cui ha appreso la notizia della morte di Perry: "Ero completamente scioccata. Il mio primo impulso è stato mandargli un messaggio, onestamente. E poi una profonda tristezza. È difficile da capire. Sai, un minuto prima è qui ed è felice, e poi puf".

Le cause della morte di Perry non sono state ancora chiarite. L'autopsia è stata inconcludente perché non ha permesso di stabilire con esattezza cosa abbia portato all'annegamento dell'attore nella sua vasca idromassaggio, dove è stato trovato senza vita dal suo assistente. Ora si attendono i risultati degli esami tossicologici. Durante l'intervista, Crane ha rivelato amaramente di essere stato d'accordo con la previsione dichiarata di Perry secondo cui la sua morte sarebbe stata sorprendente ma non scioccante. "Dato il viaggio che aveva intrapreso, e ne eravamo tutti consapevoli, c'era sempre una parte che era preparata a una cosa simile. Ma è ancora difficile da credere. Era una persona così viva ed è difficile credere che non sia qui".

Matthew Perry e la dipendenza

Perry non aveva fatto mistero dei suoi problemi di dipendenza da Vicodin, metadone, anfetamine e alcol. Nel suo libro di memorie del 2022 Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing aveva descritto dettagliatamente la sua battaglia per rimanere sobrio, tra frequenti soggiorni in riabilitazione e migliaia di riunioni dell'Alcolisti Anonimi. Quando l'anno prima aveva partecipato alla reunion di Friends insieme con il resto del cast, il suo aspetto aveva scioccato i fan e preoccupò Kauffman. "Sapere che aveva passato tutto quello che aveva passato, che ogni volta che aveva subito un intervento chirurgico gli avevano dato oppioidi per il dolore, con il ciclo che ricominciava da capo. Sì, ero preoccupata per il punto del ciclo in cui si trovava in quel momento".

Crane ha aggiunto: "Penso che, quando si parlava di Matthew, fossimo tutti molto consapevoli che la nostra priorità fosse supportarlo" durante i 10 anni di Friends e dopo. "Sembrava stare meglio dall'ultima volta che lo avevo visto. Ero entusiasta di vederlo. Stava emotivamente bene. Aveva un bell'aspetto. Aveva smesso di fumare", ha rivelato la sceneggiatrice aggiungendo che l'attore era sobrio. "Aveva imparato molte cose durante tutto questo, e ciò che aveva imparato più di ogni altra cosa era che voleva aiutare altri tossicodipendenti. E questo gli aveva dato uno scopo". Alla domanda di descrivere l'impatto della morte di Perry sulla sua vita, Kauffman ha risposto: "Ho perso un amico, in modi diversi. E ciò che è sorprendente è la reazione dei fan, i quali hanno perso anche loro un amico. Spero che, ovunque sia, lo senta".

