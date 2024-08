Matthew Perry: Cinque incriminati per la morte della star di Friends

News Serie TV

Tra gli imputati ci sono anche l'assistente personale dell'attore e due medici.

Cinque persone sono state incriminate con l'accusa di aver fornito la ketamina che ha causato la morte della star di Friends Matthew Perry lo scorso ottobre. Si tratta di Kenneth Iwamasa, assistente personale dell'attore; di due medici, Mark Chavez e Salvador Plasencia, il secondo dei quali si dice avesse un "nascondiglio" a North Hollywood; di Erik Fleming, un conoscente di Perry; e di Jasveen Sangha, anche conosciuta come "La Regina della Ketamine".

I nuovi sviluppi nella morte di Matthew Perry

Secondo il rapporto ufficiale dell'autopsia pubblicato a dicembre, Matthew Perry è morto per gli "effetti della ketamina". L'attore aveva seguito una terapia che prevedeva la somministrazione di ketamina contro la depressione e l'ansia circa dieci giorni prima della sua morte. Tuttavia, il medico legale ha affermato che i livelli di ketamina nel suo sangue al momento della morte non potevano essere giustificati da tale terapia, perché l'emivita della ketamina è di 3-4 ore, se non meno. Da allora, gli investigatori erano sulle tracce degli individui che avevano fornito la ketamina a Perry.

Le accuse mosse ai cinque imputati, due dei quali sono in arresto, includono cospirazione per distribuire ketamina, distribuzione di ketamina con conseguente morte, alterazione e falsificazione di registri relativi a un'indagine federale, possesso di metanfetamina con l'intento di distribuirla e numerosi altri capi d'imputazione per traffico di droga. "Questi imputati hanno approfittato dei problemi di dipendenza del sig. Perry per arricchirsi", ha affermato il pubblico ministero E. Martin Estrada durante una conferenza stampa tenutasi giovedì. "Sapevano che quello che stava facendo era sbagliato... Alla fine, questi imputati erano più interessati a trarre profitto dal sig. Perry che a prendersi cura del suo benessere. Presentando queste accuse ampie e gravi, stiamo mandando un messaggio chiaro. Se sei nel business della vendita di droghe pericolose, ti riterremo responsabile per le morti che causi".

