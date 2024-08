Matthew Fox protagonista di The Assassin, nuova serie del produttore di SEAL Team

News Serie TV

John Glenn firma la sceneggiatura del drama, tratto dai romanzi di Tom Wood sull'assassino a pagamento Victor.

C'è una nuova serie tv nel futuro di Matthew Fox. Secondo Deadline, il veterano di Lost ha firmato con il servizio streaming statunitense Max per il ruolo principale in The Assassin, drama dell'ex sceneggiatore e produttore esecutivo di SEAL Team John Glenn.

The Assassin: La trama della nuova serie tv con Matthew Fox

Attualmente in sviluppo, The Assassin si basa sui numerosi romanzi del britannico Tom Wood incentrati su Victor, un assassino a pagamento dalla mente fredda e logica, il personaggio interpretato da Fox. Dopo essere stato tradito da un cliente anonimo, Victor si ritrova braccato da numerosi nemici in tutto il mondo, tra cui spietati agenti della CIA e un assassino su commissione altrettanto letale. Per sopravvivere, deve scoprire l'identità del suo traditore mentre lotta con un barlume di umanità sepolta che inizia a riemergere dentro di lui, probabilmente la più grande minaccia alla sua sopravvivenza.

Glenn sarà showrunner e produttore esecutivo della serie, in quest'ultimo caso con Fox e Wood. Se ordinata, per l'attore sarebbe il terzo ruolo televisivo dalla conclusione di Lost, dopo aver recitato in Last Light e C*A*U*G*H*T, entrambe passate piuttosto inosservate.

