Matt Bomer e Nathan Lane in Mid-Century Modern, nuova serie di Ryan Murphy e degli ideatori di Will & Grace

News Serie TV

Nel cast della comedy anche la leggenda della commedia Linda Lavin.

Il servizio streaming statunitense Hulu celebra il Mese del Pride con un annuncio molto interessante. La star di Compagni di viaggio e White Collar Matt Bomer e il veterano dello schermo e vincitore dell'Emmy Nathan Lane (Modern Family, Only Murders in the Building) saranno amici e confidenti in Mid-Century Modern, una potenziale nuova serie - per il momento è stato ordinato solo l'episodio pilota - creata dagli ideatori di Will & Grace Max Mutchnick e David Kohan e prodotta a livello esecutivo da Ryan Murphy (9-1-1, American Horror Story, Glee, Pose e tantissime altre). E come se tutto questo non fosse abbastanza, il cast include anche la straordinaria Linda Lavin (Alice).

La trama e i personaggi di Mid-Century Modern

Liberamente ispirata a Cuori senza età, la sitcom di culto degli anni '80 su quattro amiche che vivono sotto lo stesso tetto in una villa a Miami, Mid-Century Modern, il cui primo episodio sarà diretto da un'altra leggenda della commedia, il vincitore di 11 Emmy James Burrows (Cin cin, Frasier, Friends, Will & Grace), segue tre migliori amici - gentiluomini gay e di una certa età - che, dopo una morte improvvisa, decidono di trascorrere i loro anni d'oro vivendo insieme a Palm Springs, dove il più ricco vive con sua madre e una domestica della Generazione Z senza veli. Essendo una famiglia di elezione, dimostrano che, non importa quanto siano difficili le cose, c'è sempre qualcuno in giro a ricordarti che sarebbe meglio tirarsi la pelle del collo cadente.

Lane interpreterà Bunny Schneiderman, un uomo d'affari di successo con molti più anni alle spalle di quelli che gli restano da vivere. Bunny sta ancora cercando l'amore, ma non lo troverà finché non si convincerà di essere degno. Lui vive con sua madre, Sybil (Lavin), i cui punti di forza sono le sue debolezze, esattamente come per suo figlio: è saggia, premurosa e iconoclasta, il che a volte significa che è critica, soffocante e amorale. Bomer sarà invece Jerry Frank, un uomo che lasciò la chiesa mormone e sua moglie quando aveva poco più di vent'anni, dopo che quest'ultima informò lui e il resto della congregazione della di lui omosessualità. Ora un santo dei giorni nostri nel senso letterale del termine, Jerry è puro di cuore ma anche duro di corpo e molle di testa.