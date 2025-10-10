TGCom24
News Serie TV

Matlock licenzia David Del Rio, accusato di aver aggredito sessualmente la collega Leah Lewis

Emanuele Manta
1

David Del Rio licenziato da Matlock. Secondo TMZ, l'attore ha aggredito sessualmente la collega Leah Lewis.

Matlock licenzia David Del Rio, accusato di aver aggredito sessualmente la collega Leah Lewis

I produttori del legal drama Matlock, una delle novità di maggior successo della scorsa stagione televisiva, candidato a un Emmy e in Italia disponibile in streaming su Paramount+, hanno licenziato il co-protagonista David Del Rio dopo essere stati informati di un "incidente" che lo ha coinvolto. Ulteriori dettagli non sono stati resi noti ma, secondo TMZ, l'interprete dell'avvocato Billy Martinez, allontanato nel bel mezzo delle riprese della seconda stagione, è stato accusato di aver aggredito sessualmente la collega Leah Lewis (Sarah Franklin), la quale ha poi rilasciato una dichiarazione che, pur non entrando nei dettagli, è parsa confermare indirettamente l'accaduto.

David Del Rio licenziato da Matlock: Le dichiarazioni di Leah Lewis

I fatti di cui Del Rio è stato accusato sono stati seguiti da un'indagine interna, successivamente alla quale l'attore ha abbandonato la produzione. Il suo personaggio sarà cancellato dalla serie con effetto immediato, sebbene non sia chiaro al momento in quanti episodi della seconda stagione - il cui debutto su CBS è fissato per questa domenica 12 ottobre - sarà presente e come la sua improvvisa assenza sarà giustificata. Con ogni probabilità, si procederà con una riscrittura delle sceneggiature, mentre le riprese dei nuovi episodi sono momentaneamente ferme per una pausa programmata.

Subito dopo l'uscita della notizia, attraverso una storia condivisa su Instagram che la mostrava insieme alla madre, Lewis ha affermato: "La mamma è qui, stiamo andando avanti con amore e forza. Sono in buone mani. Grazie a tutti per qualsiasi tipo di supporto e attenzione. Davvero, andiamo avanti con forza. Parola chiave: forza. Per favore, che sia questo il messaggio".

Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
