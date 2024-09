Matlock è donna: Kathy Bates nel trailer ufficiale del nuovo legal drama

News Serie TV

La nuova serie tv di CBS debutterà negli Stati Uniti il 22 settembre.

Mettete da parte tutto quello che sapete su Matlock: questa è un'altra storia. Lo dice lo stesso trailer ufficiale diffuso dall'americana CBS: Madeline Matlock, per chi la conosce semplicemente Matty, "non è la Matlock che vi aspettate". Di chi stiamo parlando, dunque?

Matlock: La trama e il cast della nuova serie tv

Ispirata dall'omonima serie di culto degli anni '80 interpretata dal compianto Andy Griffith, la nuova Matlock vede la vincitrice dell'Oscar e dell'Emmy Kathy Bates vestire i panni di una brillante settantenne che, dopo aver raggiunto il successo da giovane, decide di rientrare nel mondo del lavoro unendosi a un prestigioso studio legale, dove usa il suo atteggiamento senza pretese e le sue tattiche astute per vincere casi e denunciare la corruzione dall'interno.

Matty viene assegnata a Olympia (Skye P. Marshall, Le terrificanti avventure di Sabrina), un'avvocata senior dello studio, brillante e assetata di giustizia. L'ex marito di Olympia, Julian (Jason Ritter, Parenthood), è il figlio del capo, Senior (Beau Bridges, Masters of Sex), un uomo influente e dalla presenza indomabile. Cresciuto con un cucchiaio d'argento in bocca, il diligente e tenace Julian sente di avere ugualmente molto da dimostrare. Lui è incuriosito da Matty e dalle sue capacità. Mentre l'anziana donna cerca di affermarsi in questo mondo con un'alta posta in gioco, lavora al fianco dei soci più giovani dello studio, Billy (David Del Rio, Maggie) e Sarah (Leah Lewis, Nancy Drew). Ma siamo sicuro che non nasconda qualcosa?