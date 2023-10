Marvel's Wastelanders: Black Widow, ecco il trailer della terza stagione della serie audio

News Serie TV

Arriverà su Audible l'8 novembre la terza stagione della serie audio Marvel's Wastelanders, dedicata stavolta a Black Widow, che ha la voce di Lella Costa.

Arriva l'8 novembre su Audible la terza stagione in versione italiana del podcast dedicato ai supereroi, Marvel's Wastelanders, che ha al centro stavolta Black WIdow, ovvero Vedova Nera/Helen Black. A dare la voce al personaggio è l'attrice e doppiatrice Lella Costa. In un mondo devastato dal caos e dalle rivolte, Vedova Nera fa il suo ritorno con un’avventura ricca di azione e adrenalina, che lascerà tutti con il fiato sospeso. Il trailer conduce l'ascoltatore in un entusiasmante viaggio attraverso terre desolate post-apocalittiche, dove Helen Black si muove in territori insidiosi tra nuove minacce e vecchi nemici. Tra combattimenti avvincenti, colpi di scena e momenti di suspense mai sentiti prima, Vedova Nera lotta per scoprire le verità nascoste e per proteggere quello che resta della Terra.

Marvel's Wastelanders: La serie

Dopo il successo di Marvel's Wastelanders: Star-Lord con le voci di Neri Marcoré e Corrado Guzzanti, e il lancio di Marvel's Wastelanders: Hawkeye con la voce di Fabrizio Bentivoglio lo scorso 29 settembre, la serie audio composta da sei stagioni inizia il suo terzo capitolo che rappresenta in modo sublime la celebrazione delle donne leader, dalla grande forza d'animo. Marvel's Wastelanders è la prima collaborazione tra Audible e Marvel Entertainment, ed è rilasciata contemporaneamente in italiano, francese, tedesco, hindi e giapponese nei rispettivi paesi come esperienza audio globale di alta qualità, con una produzione di alto livello e attrici e attori rinomati e di grande rilievo, che prestano la voce ai leggendari Supereroi Marvel. Maggiori informazioni sul cast e sulle date di premiere delle stagioni successive della serie Marvel's Wastelanders, inclusi Wolverine, Doom e Marvel's Wastelanders, saranno annunciate in seguito. L'epopea audio in sei stagioni è stata originariamente lanciata come serie in lingua inglese nel giugno 2021. La versione in lingua inglese di Marvel's Wastelanders: Black Widow è stata scritta da Alex Delyle (Fear, the Walking Dead), diretta da Timothy Busfield (Thirtysomething, The West Wing), con progettazione del suono e musica originale di Daniel Brunelle (The Two Princes, Sandra).