Marvel's M.O.D.O.K. cancellata dopo una sola stagione

Era la prima di un ciclo di serie animate per un pubblico adulto basate sui personaggi Marvel.

I personaggi della Marvel possono fare molte cose straordinarie, ma non salvarsi dal giudizio dei dirigenti televisivi a quanto pare. Non succede spesso, ma una serie tv del gigantesco e fortunato marchio di intrattenimento è stata cancellata. Hulu ha annunciato che non produrrà una seconda stagione di Marvel's M.O.D.O.K., serie animata per un pubblico adulto incentrata sul cattivissimo ma ridimensionato Organismo Mentale Designato Solo per Uccidere.

Doppiata nella versione originale da Patton Oswalt (Agents of S.H.I.E.L.D.), M.O.D.O.K. doveva essere l'inizio di una rinnovata era per i personaggi Marvel su Hulu. Le cose, però, continuano a non andare bene al contrario di quello che sta accadendo sulla "sorella" Disney+. La serie faceva parte di un ordine di quattro adattamenti animati, due dei quali - Howard the Duck e Tigra & Dazzler - non hanno mai visto la luce. L'altro, Hit-Monkey, in Italia disponibile in streaming su Disney+ con M.O.D.O.K., non è stata ancora rinnovata. Inoltre, prima di queste Hulu aveva cancellato anche il drama horror Helstrom.

Nonostante lo stop prematuro a M.O.D.O.K., l'animazione per adulti continuerà a essere centrale nell'offerta di Hulu: oltre ad aver rinnovato Solar Opposites per altre quattro stagioni, il servizio riporterà in tv Futurama con 20 nuovi episodi.