Maria Antonietta: Una clip in anteprima esclusiva della nuova serie in costume di Sky e NOW

La nuova serie in costume debutta mercoledì 15 febbraio.

Il motivo per cui le serie in costume hanno tanto successo è che riescono a far sognare, con i loro castelli e regge fiabeschi, i loro amori struggenti, i loro intrighi sinuosi e le loro storie di riscatto personale. Tirano fuori da un mondo e trasportano in un altro, dal quale non si vuole più andare via. Dal 15 febbraio, su Sky Serie e in streaming su NOW, ne arriva una nuova. Maria Antonietta. Su quella Maria Antonietta, l'ultima regina di Francia prima dello scoppio della Rivoluzione francese. Dopo aver visto il trailer, in attesa del debutto, ComingSoon.it vi mostra in anteprima esclusiva un momento di questo "sguardo contemporaneo" alla storia della Delfina. Momento che vede la stessa Maria Antonietta avvicinarsi a Luigi Augusto.





Maria Antonietta: La trama e il cast della serie tv

Creata e scritta da Deborah Davis, la sceneggiatrice nominata all'Oscar per La Favorita, Maria Antonietta esplora il lato oscuro e misogino della corte di Versailles della seconda metà del XVIII secolo, quando la futura regina, allora solo 14enne, lasciò l'Austria per diventare la moglie del Delfino di Francia, Luigi XVI. All'inizio inibita dallo stretto protocollo di corte, dalle rigide regole imposte dalla società, e sotto la pressione di una nazione straniera che avrebbe dovuto accettarla come sovrana, Maria Antonietta riuscì a rivoluzionare la sua immagine, grazie alla sua indole testarda e il suo grande carisma. Con coraggio e dignità, la regina si scagliò contro il sistema, decidendo di vivere in modo innovativo malgrado il disappunto francese.

Il cast della serie include l'attrice di Treadstone Emilia Schüle nel ruolo di Maria Antonietta, Louis Cunningham (Bridgerton) di Luigi Augusto e James Purefoy del nonno di quest'ultimo, Luigi XV. Si aggiungono Jack Archer (The Bay), Roxane Duran (Riviera) e Jasmine Blackborow (Tenebre e ossa).