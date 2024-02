Margo's Got Money Troubles: La serie con Nicole Kidman e Elle Fanning ordinata a Apple TV+

News Serie TV

Scritta da David E. Kelley, la serie sta coinvolgendo anche Dakota Fanning.

Apple TV+ si è aggiudicato uno dei progetti più interessanti e corteggiati degli ultimi mesi. Stiamo parlando di Margo's Got Money Troubles, adattamento dell'omonimo romanzo di prossima pubblicazione di Rufi Thorpe, scritto dal vincitore di 11 Emmy David E. Kelley (Avvocato di difesa, Ally McBeal, Big Little Lies, Nine Perfect Strangers, The Practice, The Undoing) e interpretato da Nicole Kidman e Elle Fanning, con la sorella di quest'ultima, Dakota Fanning, a bordo come produttrice esecutiva.

La trama di Margo's Got Money Troubles

Margo's Got Money Troubles, della quale Apple ha ordinato otto episodi, racconta la storia di Margo Millet, la figlia di una cameriera di Hooters e di un ex wrestler professionista che, dopo aver avuto una relazione con il suo professore di inglese al college, rimane incinta e si rivolge a OnlyFans per far quadrare i conti. Dopo essersi riunita con il padre, dal quale si era allontanata, quest'ultimo le impartisce le lezioni apprese sul ring mentre Margo riscuote un successo travolgente su OnlyFans.

La serie, la cui realizzazione aveva scatenato una guerra di offerte da parte di numerose realtà televisive, si aggiunge a Presumed Innocent, adattamento del romanzo di Scott Turow Presunto innocente al quale Kelley sta lavorando con J.J. Abrams sempre per Apple TV+. La produzione è di A24, lo studio i cui recenti progetti televisivi e cinematografici - Euphoria di HBO, Lo scontro di Netflix, The Curse di Showtime e il film premio Oscar Everything Everywhere All at Once - hanno riscosso un successo di pubblico e critica straordinario.