Mare of Easttown: Il trailer della miniserie che segna il ritorno di Kate Winslet in tv

Il crime drama arriverà su Sky e in streaming su NOW TV nei prossimi mesi.

Una cittadina americana come tante e una donna tormentata che non riesce a tagliare i ponti con il suo passato. Kate Winslet è la detective Mare Sheehan nel trailer ufficiale di Mare of Easttown, la miniserie che, dieci anni dopo Mildred Pierce, riporta in tv l'attrice di Titanic. Atteso negli Stati Uniti su HBO e in Italia su Sky e in streaming su NOW TV nei prossimi mesi, Mare of Easttown è un crime drama che esplora il lato più oscuro che possono nascondere le piccole comunità.





La trama di Mare of Easttown

In Mare of Easttown - creata da Brad Ingelsby e diretta da Craig Zobel - Winslet interpreta un'investigatrice di una piccola città della Pennsylvania che vede la sua vita cadere a pezzi mentre indaga su un omicidio locale. Mentre cerca di risolvere il caso, Mare si chiede se riesca a sopportare la pressione delle aspettative della sua comunità. "Fare qualcosa di eccezionale, è sopravvalutato. Ma è esattamente ciò che le persone si aspettano da te", dice nel trailer.

Il cast: C'è anche Guy Pearce

La miniserie è l'occasione di una reunion per Winslet e Guy Pearce che avevano recitato insieme già in Mildred Pearce ricevendo poi un Emmy ciascuno. Quest'ultimo in Mare of Easttown interpreta il professore di scrittura creativa Richard Ryan. Recitano nella serie anche Julianne Nicholson (The Outsider), nei panni di Lori Ross, la migliore amica di una vita della protagonista, Jean Smart (Watchmen), che interpreta la madre di Mare, Helen, Angourie Rice (Spiderman: Homecoming) che è invece la figlia di Mare, Siobahn, e Evan Peters (WandaVision, X-Men) nei panni di Colin Zabel, giovane detective che aiuta Mare nelle indagini.