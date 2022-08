Manifest torna a novembre: Il primo trailer della stagione 4 ne annuncia la data

News Serie TV

La quarta stagione sarà divisa in due parti, ciascuna lunga 10 episodi.

Si avvisano i gentili passeggeri che la stagione 4 di Manifest ha finalmente una data! Netflix ha annunciato con un trailer e un poster che i primi dieci episodi della stagione conclusiva dell'avvincente serie di fantascienza incentrata sui passeggeri e l'equipaggio di un aereo di linea riapparsi improvvisamente dopo essere stati ritenuti morti per cinque anni e mezzo saranno disponibili in streaming dal 4 novembre.





Manifest 4: Come continua la storia

La prima parte della stagione 4 (ne seguirà una seconda lunga anch'essa dieci episodi) sarà ambientata due anni dopo il brutale omicidio di Grace (Athena Karkanis) che ha sconvolto la famiglia Stone. Questa è nel caos mentre Ben (Josh Dallas) continua a piangere sua moglie e cercare la figlia rapita, Eden. Consumato dal dolore, Ben si è dimesso dal suo ruolo di co-capitano della scialuppa di salvataggio, lasciando Michaela (Melissa Roxburgh) da sola al comando; un'impresa quasi impossibile con ogni mossa dei passeggeri ora monitorata da un registro governativo. Mentre la data di morte si avvicina e i passeggeri cercano disperatamente una strada verso la sopravvivenza, un misterioso passeggero arriva con un pacco per Cal (Jack Messina) che cambierà tutto quello che sanno sul Volo 828 e rivelerà la chiave per svelare il mistero delle chiamate in questo viaggio avvincente, complesso ed estremamente emozionante.

La quarta sarà la prima e unica stagione di Manifest disponibile in esclusiva su Netflix dopo che il servizio streaming ha salvato la serie precedentemente cancellata dalla rete NBC. Parte del merito di questo miracoloso traguardo è dei fan, i quali hanno fatto schizzare il numero di visualizzazioni delle prime tre stagioni subito dopo il loro arrivo sulla piattaforma, rendendo Manifest il contenuto più visto in streaming negli Stati Uniti per quattro settimane consecutive. "Mi sono goduto questa incredibile ondata di amore e supporto verso la serie mentre i numeri su Netflix esplodevano", ha raccontato l'ideatore Jeff Rake. "C'erano molte persone sui social network che stavano ponendo la domanda molto condivisibile 'Perché dovrei guardare la serie se non ha un finale?'. Era una domanda davvero giusta".