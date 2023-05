Manifest 4: La fine del mondo è vicina nel trailer ufficiale italiano degli episodi finali

News Serie TV

Il seguitissimo mistery drama tornerà con la seconda parte della quarta e ultima stagione su Netflix il 2 giugno.

Il viaggio tormentato di Manifest, durato quattro stagioni, sta per arrivare a conclusione. Netflix ha diffuso il trailer ufficiale italiano degli ultimi 10 episodi che compongono la seconda parte della quarta stagione. L'appuntamento con il gran finale del mistery drama con Josh Dallas e Melissa Roxburgh è per venerdì 2 giugno.





Manifest 4: Un'ultima chiamata

Manifest racconta le storie dei passeggeri del volo Montego Air 828, atterrati a New York solo per scoprire che erano in realtà scomparsi da cinque anni. Ben presto si sono resi conto che il mistero della loro sparizione faceva parte di qualcosa di più grande. Nel finale di metà stagione Zeke (Matt Long), le cui capacità empatiche si sono evolute, si è sacrificato per salvare Cal (Ty Doran) dopo uno straziante addio al telefono a sua moglie Michaela (Melissa Roxburgh).

Il trailer anticipa come la posta in gioco per i passeggeri del volo 828 sia ormai sempre più alta: tutti lottano per rispondere a un numero sufficiente di chiamate in modo da salvarsi prima che arrivi l'Apocalisse (fissata per il 2 giugno 2024). Tutti i protagonisti torneranno: Ben, Michaela, Saanvi, Jared, Cal, Olive e persino Zeke. Nonostante quest'ultimo abbia sacrificato la sua vita per salvare Cal, sarà comunque presente nei nuovi episodi, avendo una connessione con Michaela.

La trama ufficiale degli episodi finali

L'ideatore Jeff Rake ha dichiarato che il finale di serie è "L'episodio più ambizioso mai girato". Cosa dobbiamo aspettarci? Questa è la sinossi ufficiale degli episodi finali diffusa da Netflix:

"Quando Angelina provoca una devastante scissione vulcanica, i passeggeri dell'828 sono tenuti sempre più sotto controllo in un mondo che li odia e non sono più liberi di risolvere le Chiamate senza la costante supervisione dello spietato Registro 828. Un misterioso incidente rivela inquietanti avvertimenti di proporzioni epiche che mettono sempre più a rischio la sussistenza dei passeggeri. Soffrendo per la perdita dell'amato marito Zeke, Michaela deve unire le forze con la vecchia fiamma Jared per trovare nuovi modi di investigare sulle Chiamate. Nel frattempo, Ben e Saanvi tentano di collaborare con le autorità del Registro con conseguenze terribili per i passeggeri. Un miracoloso evento mitologico riattiva la cicatrice a forma di drago di Cal legata al potere dello zaffiro, accendendo la speranza che i passeggeri dell'828 possano sopravvivere all'incalzante Data di Morte. Ma i poteri maligni dello zaffiro di Angelina continuano a creare disastri che culminano in uno scontro tra il bene e il male fino al loro ultimo giorno".