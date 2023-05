Manifest 4: Dove eravamo rimasti? Il riassunto e le cose da ricordare prima degli episodi finali

News Serie TV

Il 2 giugno arriva finalmente su Netflix la Parte 2 della quarta stagione di Manifest, quella finale: ecco un recap di quanto accaduto finora, per arrivare preparati.

Pochi giorni e dovremo dire addio per sempre a Manifest, il mistery drama creato da Jeff Rake e salvato da Netlix dopo la cancellazione da parte di NBC. Il 2 giugno arriveranno su Netflix gli ultimi 10 episodi che, come promesso dallo showrunner, daranno una conclusione alla storia del volo 828 della Montego Air, scomparso dai radar nel 2013 e misteriosamente riapparso 5 anni dopo, mentre per i passeggeri non era passato un solo giorno. Vi ricordate dove eravamo rimasti e com'era finita la prima parte della quarta stagione? Con l'aiuto di un video riassunto diffuso da Netflix, che vedete qui sotto, ripercorriamo gli eventi dei primi 10 episodi della stagione finale per arrivare preparati alla visione del gran finale.

Manifest 4: Il riassunto della prima parte

Il video riassunto prende il via dalla disperata ricerca della piccola Eden da parte di Ben (Josh Dallas), dopo che la bambina era stata rapita da Angelina (Holly Taylor) alla fine della terza stagione, perché ritenuta parte di un piano divino. Grazie a un passeggero di nome Eagan (Ali Lopez-Sohaili), Ben ha scoperto dove si trovava Angelina e ha salvato Eden. Angelina ha attivato alcune bombe che hanno distrutto il suo rifugio, ma è sopravvissuta e ha rubato il prezioso Zaffiro Omega grazie al quale è stata in grado di creare delle Chiamate ad hoc confondendo gli altri protagonisti.

Nel frattempo Jared (JR Ramirez), nel tentativo di aiutare Michaela e gli altri, è entrato a far parte del personale che si occupa del Registro 828 (che tiene sotto controllo i passeggeri del volo 828 impedendo loro, di fatto, di rispondere alle Chiamate). Abbiamo poi scoperto che Cal (Ty Doran), che ha una qualche connessione con Angelina, è la chiave e l'unica speranza non solo per i passeggeri dell'828, ma per il mondo intero. Ma chi salverà il mondo dall'Apocalisse (fissata per il 2 giugno 2024) se lui muore? Quando la sua malattia è tornata, Zeke (Matt Long) ha usato le sue capacità empatiche per salvarlo. Grazie ai suoi poteri empatici, ha assorbito la malattia di Cal e si è sacrificato morendo al posto suo, pochi istanti prima che sua moglie Michaela (Melissa Roxbourgh) potesse raggiungerlo. Mentre accadeva questo, Angelina ha usato un frammento di Zaffiro Omega che le è rimasto incastonato nella mano per creare delle fessure vulcaniche nel terreno che, potenzialmente, potrebbero portare alla fine del mondo.

Cosa ci aspetta nei nuovi episodi

Netflix ci dice che l'ultimo capitolo di Manifest sarà "pieno di terrore, suspense e momenti di gioia". La sussistenza dei passeggeri sarà messa a rischio da un misterioso incidente che rivela inquietanti avvertimenti di proporzioni epiche. Soffrendo per la perdita dell'amato marito Zeke, Michaela deve unire le forze con la vecchia fiamma Jared per trovare nuovi modi di investigare sulle Chiamate. Nel frattempo, Ben e Saanvi tentano di collaborare con le autorità del Registro con conseguenze terribili per i passeggeri. Un miracoloso evento mitologico riattiva la cicatrice a forma di drago di Cal legata al potere dello zaffiro, accendendo la speranza che i passeggeri dell'828 possano sopravvivere all'incalzante Data di Morte. Ma i poteri maligni dello zaffiro di Angelina continuano a creare disastri che culminano in uno scontro tra il bene e il male fino all'ultimo giorno.