Make or Break: il trailer ufficiale della docuserie Apple sui Campionati del Mondo di Surf

News Serie TV

Debutta in streaming il 29 aprile su Apple TV+ questa serie documentaria in sette puntate che racconta le imprese di surfisti leggendari come Kelly Slater, Gabriel Medina e Stephanie Gilmore, impegnati nel World Surf League Championship Tour.

Per i puristi (o i più fricchettoni, a seconda dei punti di vista) il surf è qualcosa di spirituale. Ma per molti è anche competizione.

Ogni anno i migliori surfisti del mondo si danno battaglia tra le onde degli spot più noti e ricercati del pianeta e competono per rimanere nell'élite del World Surf League Championship Tour, che è un po' il campionato del mondo del surf da onda.

Per raccontare le imprese in acqua di questi surfisti, ma anche le loro aspirazioni e le sfide in primo luogo con loro stessi, ma anche la durezza, la difficoltà e a volte la pericolosità di quello sport praticato competitivamente ad altissimi livelli, è nata una docuserie Apple Original che si intitola Make or Break, e che sarà disponibile in streaming su Apple TV+ a partire dal 29 di aprile.

I sette episodi della prima stagione di Make or Break (ma è già in preparazione una seconda) racconteranno il dietro le quinte del WSL CT del 2021, portando lo spettatore a visitare spot come il leggendario Banzai Pipeline sull'isola di Oahu, nelle Hawaii, ma anche Santa Cruz in California, Nuovo Galles del Sud in Australia; Papara a Tahiti; la Baia di Taghazout in Marocco; Bali in Indonesia; Tuamotus nella Polinesia francese e Netanya in Israele, raccontando anche la risposta del tour alla pandemia oltre, ovviamente, alla cultura del surf tutto e questioni di grande attualità come la diversità e la salute mentale.

Protagonisti delle imprese sulle onde e fuori, campioni di fama come il leggendario Kelly Slater, Stephanie Gilmore, Gabriel Medina, Tyler Wright, Italo Ferreira e Tatiana Weston-Webb.

Questo è il trailer ufficiale di Make or Break: