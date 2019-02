Magnum P.I.: Un membro del cast originario apparirà nel remake

Passato e presente collideranno in un prossimo episodio di Magnum P.I. TVLine riporta che il remake dell'omonima serie di culto degli Anni '80 ospiterà uno dei suoi protagonisti, Roger E. Mosley, nell'episodio in onda negli Stati Uniti l'11 marzo.

Interprete nella serie originale di Theodore 'T.C.' Calvin, personaggio ora impersonato da Stephen Hill, Mosley ha fatto ritorno alle Hawaii per vestire questa volta i panni di Booky, un veterano della Guerra del Vietman e un barbiere al quale il "nuovo" T.C. si rivolge per un consiglio e... un taglio di capelli, come mostra la foto diffusa in anteprima dal sito.

"Lavorare con Roger E. Mosley è stato un modo stimolante per iniziare il mese della storia dei neri", ha dichiarato Hill in un comunicato. "È stato davvero un onore per noi dare il benvenuto a un membro del cast originario di Magnum P.I.; colui che ha incarnato il ruolo di T.C. con grande talento, premura e dignità. Roger e sua moglie Toni sono orgogliosi della mia interpretazione di questo personaggio ormai iconico e hanno espresso il loro entusiasmo nel vedere me e il cast avere successo. Ci siamo scambiati doni sul set e ora il Sig. Mosley e io abbiamo una maglietta Island Hoppers dello show con le reciproche firme. La torcia è stata passata".

Già rinnovata per una seconda stagione, Magnum P.I. è in onda in Italia su Fox ogni martedì alle ore 21:00. Dopo una manciata di settimane di pausa, la programmazione ripartirà il 12 marzo. Questo significa che, salvo ulteriori spot, l'episodio con Mosley è previsto da noi per il 2 aprile.