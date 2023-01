Magnum P.I. si fa sexy nel primo trailer della stagione 5

News Serie TV

La serie salvata da NBC tornerà in onda negli Stati Uniti il 19 febbraio.

Thomas Magnum è di nuovo in azione, e le cose si sono fatte più bollenti rispetto all'ultima volta. Cancellata da CBS e riportata in vita da NBC, il 19 febbraio la serie crime Magnum P.I., remake dell'omonimo procedurale degli anni '80 su un ex militare diventato investigatore privato, sarà di nuovo in tv con gli episodi della quinta stagione, dei quali è stato diffuso il primo trailer.

Magnum P.I.: La stagione 5 sarà più sexy

Il personaggio interpretato da Jay Hernandez si lancerà in pericolosi inseguimenti in auto, cavalcherà le onde del mare delle Hawaii con la sua ohana e, udite udite, farà la doccia insieme con il suo interesse amoroso, l'ex agente dell'MI6 Juliet Higgins (Perdita Weeks). Perché ora che Magnum è su NBC, il racconto della sua adrenalinica vita può essere un po' più sexy. Lo ha detto lo showrunner Eric Guggenheim al TCA press tour invernale, aggiungendo che questa stagione sarà anche "più romantica" e "più emotiva". E se sei in una relazione con qualcuno, le dinamiche sul posto di lavoro, soprattutto nelle situazioni più pericolose, non possono essere le stesse. Quindi aspettiamoci qualche cambiamento anche da questo punto di vista.

"È stato uno shock quando la serie è stata cancellata. Sinceramente, ero molto confuso... scioccato dal fatto che fosse successo”, ha ricordato Hernandez. "Mi ha sorpreso il fatto che abbia trovato una nuova casa, perché è una cosa che non succede spesso".