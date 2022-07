Magnum P.I. salvata da NBC: Torna in tv con le stagioni 5 e 6

News Serie TV

La serie cancellata da CBS lo scorso mese riportata in vita dalla concorrente NBC con un ordine di due stagioni.

Magnum P.I. è salva! Meno di un mese dopo la cancellazione a CBS, il crime drama con Jay Hernandez, remake dell'omonima serie di culto degli anni '80, è stato riportato in vita dalla concorrente NBC, con un ordine di 20 episodi che, secondo quanto appreso da Deadline, andrà a costituire due nuove stagioni, la quinta e la sesta.

Il rinnovo ai limiti del miracoloso di Magnum P.I. permetterà alla stessa di raggiungere quota 96 episodi, di poco sotto i cento necessari per poter vendere alle emittenti locali i diritti per i passaggi in replica secondo un ordinamento del sistema televisivo americano. La possibilità di ulteriori ricavi lascia pensare che ci siano buoni margini per un ordine aggiuntivo, possibilità garantita dalla presenza di un'opzione ad hoc nell'accordo.

Magnum P.I. è stata cancellata da CBS nonostante una media settimanale di 7,3 milioni di spettatori, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.7. Numeri in calo rispetto all'anno prima ma assai ghiotti per qualunque rete, inclusa NBC. La rinuncia era arrivata in seguito all'incapacità di raggiungere un nuovo accordo di licenza reciprocamente accettabile con Universal Television, lo studio dietro la serie, proprio per le medie d'ascolto più basse (il nono drama più visto dei 14 in onda la scorsa stagione su CBS). Il fatto che NBC e Universal Television appartengano entrambi al gruppo NBCUniversal ha chiaramente facilitato l'affare.