Magnum P.I. potrebbe essere salvata da NBC dopo la cancellazione

Si valuta la possibilità di riportare in tv il crime drama con una quinta stagione.

Una quinta stagione di Magnum P.I. è ancora possibile. Tre settimane dopo la cancellazione a CBS, una delle più inaspettate e controverse degli Upfront di quest'anno, diverse fonti riportano che uno sforzo congiunto tra la rete nazionale NBC, il canale via cavo USA e lo studio di produzione Universal Television potrebbe dare a Jay Hernandez e al suo personaggio, Thomas Magnum, la possibilità di tornare a indossale la camicia floreale e volare di nuovo alle Hawaii.

Magnum P.I.: La stagione 5 si farà?

Secondo Deadline, lo scenario più probabile è che Magnum P.I., remake moderno dell'omonimo crime drama degli anni '80, sia rinnovata per una quinta stagione in onda su NBC, mentre la sorella USA otterrebbe i diritti per la trasmissione in replica delle quattro stagioni precedenti. L'affare è reso ghiotto dal fatto che la serie ha lasciato le frequenze di CBS con numeri tutto sommato buoni (in particolare per le medie di NBC), sebbene in calo rispetto all'anno precedente - 7,3 milioni di spettatori ogni settimana e lo 0.7 di rating nel target demografico 18-49.

Quindi, perché è stata cancellata? Come riportato nelle scorse settimane, non è stato possibile raggiungere un nuovo accordo di licenza reciprocamente accettabile con Universal Television, proprio perché i numeri in calo - il nono drama più visto dei 14 in onda quest'anno su CBS - riducevano ciò che la rete era disposta a pagare. Tuttavia, ricorda anche Deadline, CBS Studios detiene una parte dei diritti dello show, che dovrebbero essere liquidati, e questo potrebbe giocare a sfavore. Nel frattempo, gli attori restano contrattualmente legati alla produzione fino al 30 giugno, termine oltre il quale saranno liberi di firmare altrove.