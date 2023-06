Magnum P.I.: La stagione 5 è l'ultima della serie tv

News Serie TV

Anche lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood tra i motivi della fine della serie tv.

È durata solo una stagione la rinascita di Magnum P.I. a NBC. Ma, almeno, il crime drama cancellato da CBS avrà un finale. Forse. La rete del Pavone ha stabilito che i restanti 10 episodi della quinta stagione, in onda negli Stati Uniti prossimamente, saranno gli ultimi del remake con Jay Hernandez nei panni dello spesso personaggio che fu negli anni '80 di Tom Selleck.

Magnum P.I. chiude dopo 5 stagioni

Fonti vicine alla produzione spiegano che NBC aveva tempo fino al 30 giugno per decidere se riconfermare il cast della serie - il cui contratto scade alla fine del mese - per una sesta stagione. Non lo ha fatto, anche a causa della situazione di incertezza dovuta allo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, in corso da quasi due mesi e apparentemente ancora lontano da una risoluzione. Anche per questo, la seconda parte della stagione 5 di Magnum P.I., già completata e inizialmente prevista in queste settimane, è stata rinviata alla stagione 2023-24 alla luce del rischio concreto di un autunno secco dovuto all'attuale paralisi dell'industria.

I primi episodi di Magnum P.I. in onda su NBC sono stati visti in media da poco meno di 5 milioni di spettatori settimanali, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.4. Si tratta di numeri inferiori rispetto a quelli che la serie aveva registrato su CBS prima della cancellazione (7,3 milioni, 0.7). Basandosi sui rating, degli undici drama in onda su NBC, Magnum P.I. è stato il meno visto insieme con The Blacklist, offrendo un altro motivo del perché sia stata cancellata.

Le reazioni

Al momento non è chiaro se l'ultimo episodio della quinta stagione potrà servire come finale di serie. In un post condiviso su Twitter, il co-ideatore Eric Guggenheim ha scritto: "Famiglia Magnum, è stata una corsa fantastica ma, purtroppo, tutte le corse devono finire. Non vediamo l'ora che vediate gli ultimi 10 episodi. Ne sono enormemente orgoglioso. Grazie fan per tutto il supporto che avete dato al nostro show negli ultimi cinque anni. Grazie anche a NBC, Universal Television, CBS Studios e, ovviamente, al grande stato delle Hawaii".

"È stata una grande avventura. Mi ha cambiato la vita", ha scritto l'attore Stephen Hill (interprete di Theodore 'TC' Calvin) su Instagram. "Grazie a tutti per aver seguito! Grazie a tutto il cast e la troupe! Grazie Hawaii! Non vedo l'ora che vediate il resto della quinta stagione. Grazie mille. Mi avete dato il vostro cuore, io vi do il mio". Zachary Knighton (Orville 'Rick' Wright) ha scritto invece su Twitter: "È stata una corsa della Madonna! Grazie a tutti i fan per questi 5 anni incredibili. Voglio bene a ognuno di voi. Sono elettrizzato per il futuro!". Infine, il commento di Perdita Weeks (Juliet Higgins): "È tempo per noi di Magnum P.I. di incamminarci verso il tramonto. Grazie mille per tutto il supporto e un enorme ringraziamento al cast e alla troupe per mezzo decennio di divertimento".