Magnum P.I.: Il trailer degli episodi finali anticipa un grande colpo di scena

I restanti 10 episodi della quinta stagione di Magnum P.I., gli ultimi del remake dell'omonima serie di culto degli anni '80, andranno in onda negli Stati Uniti su NBC dal 4 ottobre. Il trailer diffuso dalla rete nelle scorse ore sta mettendo in fermento i fan dell'action drama perché, negli ultimi istanti, mostra la Juliet Higgins di Perdita Weeks confessare al suo partner a-tutto-tondo con il volto di Jay Hernandez di avere un... ritardo!

La potenziale gravidanza e futura genitorialità della coppia sembra contemplata dallo stesso Magnum quando la sua voce fuori campo riconosce qualche secondo prima che "quando meno te lo aspetti, tutto può cambiare". E se avete qualche dubbio sul tipo di ritardo a cui Higgins si riferisce, NBC ha messo a disposizione del pubblico anche una clip piuttosto esplicativa la quale si conclude a sua volta con un'espressione altrettanto esplicativa sul volto del protagonista.

dropping this here because i knew you all would go wild. pic.twitter.com/eqHvW8YAnz