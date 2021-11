Machines: la serie animata sci-fi prodotta dagli studenti IED in anteprima all'Heroes International Film Festival

News Serie TV

Il 21 novembre sarà presentato alla Casa del Cinema, nell'ambito dell'Heroes International Film Festival, l'episodio pilota di Machines, una seria animata sci-fi interamente scritta, animata, diretta e prodotta dagli studenti di IED Arti Visive Roma.

Nell'ambito di Heroes International Film Festival, il 21 novembre viene presentato in anteprima alla Casa del Cinema di Roma l'episodio pilota di Machines, la serie animata sci-fi interamente creata dagli studenti di IED Arti Visive Roma in collaborazione con la casa di produzione Mad Entertainment. Il progetto della serie è nato come lavoro di tesi interdipartimentale di gruppo 20/21, pluripremiato all’edizione 2021 degli IED Roma Design Awards.

Scritta e diretta da Cristian Ciumac, diplomato in Illustrazione e Animazione e prodotta da Leonardo Del Casale, diplomato in CG Animation, l’episodio pilota di Machines è l'unico corto italiano presente tra i sei finalisti del concorso per cortometraggi indetto dal Festival, per la categoria "corti d’accademie", selezionato dalla giuria internazionale tra oltre 3000 opere arrivate da 35 Paesi. Con una cifra stilistica immediatamente riconoscibile dai toni retrofuturisti, la serie è realizzata con tecniche di animazione mista: integra modelli e scene realizzate in 3D con inserti narrativi a metà strada tra la concept art e l’illustrazione editoriale.

Machines: la sinossi, il trailer e il poster della serie

Dopo la morte della moglie, un ex pilota cerca di andare avanti sfruttando le sue capacità di inventore. Perseguitato da un evento terribile, dovrà superarlo per tornare in pista. Machines racconta con grazia il rapporto complesso tra essere umano, macchina e divinità, tra rivoluzione tecnologica e vita eterna.







l'Istituto Europeo di Design al Heroes International Film Festival

L’anteprima del pilota di Machines non esaurisce la presenza dell'Istituto Europeo di Design alla manifestazione dedicata alle maestranze del cinema e della serialità di genere. La direzione artistica del festival è infatti di Max Giovagnoli, coordinatore della scuola di Arti Visive dello IED di Roma, mentre Marta Stabile, studentessa di Illustrazione e Animazione ha firmato il poster ufficiale dell’evento, la diplomata Irene Gambelli (Media Design) ha firmato la Digital Art Direction dell’evento e Antonello Sgnaolin (Sound Design) i suoi paesaggi sonori.

Il festival, di cui Comingsoon.it è media partner ufficiale, si svolge gratuitamente e in presenza su prenotazione fino al 22 novembre, i cortometraggi selezionati saranno proiettati nella sala Stories insieme alla Selezione Ufficiale e a quella Fuori Concorso.