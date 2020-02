MacGyver riunisce le star di Lost Jorge Garcia e Henry Ian Cusick

News Serie TV

Garcia riprenderà il ruolo di Jerry Ortega già interpretato in Hawaii Five-0.

Due dei protagonisti di Lost si sono ritrovati sul set di MacGyver. Stando a un selfie condiviso via Twitter da Henry Ian Cusick, il quale si è unito al cast regolare del crime drama di CBS all'inizio della quarta stagione da poco in onda, l'ex co-star Jorge Garcia apparirà nei prossimi episodi (probabilmente solo uno) nei panni dello stesso personaggio interpretato negli scorsi anni in Hawaii Five-0, altro apprezzato procedurale della rete.

Il teorico della cospirazione Jerry Ortega (Garcia), un vecchio compagno di studi del detective Chin Ho Kelly (interpretato dall'altra star di Lost Daniel Dae Kim), si è mostrato per la prima volta al pubblico di Hawaii Five-0 nel 2013, all'inizio della quarta stagione. Una presenza regolare dal ciclo successivo, Jerry è apparso per l'ultima volta nella serie lo scorso autunno, all'inizio della stagione 10, quando, dopo essere stato colpito da un colpo d'arma da fuoco, ha scelto di allontanarsi dalla task force e vivere la propria vita in modo diverso. Non è chiaro cosa lo riporterà sullo schermo per questa sorta di crossover con MacGyver, ma stando a quanto indicato da IMDb il personaggio si rimostrerà anche nella serie "ammiraglia".

Il tweet di Cusick, che in MacGyver interpreta il nuovo proprietario della Fondazione Phoenix Russ Taylor, non fornisce alcuna indicazione aggiuntiva. "Guardate chi è venuto a recitareee!!!", si è limitato a scrivere l'attore. Lui e Garcia si sono fatti amare dal pubblico di Lost con i ruoli di Desmond e Hurley, rispettivamente.