M. Il figlio del secolo: Il teaser poster della serie Sky Original attesa al prossimo Festival di Venezia

La serie basata sul romanzo di Antonio Scurati sarà presentata in anteprima al Lido e poi arriverà su Sky e in streaming su NOW nel 2025.

Manca poco all'attesa anteprima mondiale all'81esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e M. Il figlio del secolo si presenta con un suggestivo teaser poster diffuso oggi da Sky. La serie, tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e con Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot, Le otto montagne) protagonista nei panni del Duce, verrà mostrata al Lido in tutti i suoi otto episodi e arriverà nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

M. Il figlio del secolo: Di cosa parla la serie tv

M. Il figlio del secolo racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di Benito Mussolini. Come il romanzo, la serie narrerà la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri. Ripercorrerà la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in Parlamento nel 1925, dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Offrirà, inoltre, uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, con l'amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell'epoca.

Il team creativo e il cast

La serie porta le firme di Stefano Bises (Gomorra: La serie, ZeroZeroZero) e Davide Serino (1992, Il Re) ed è diretta da Joe Wright (L'ora più buia, Espiazione). Il resto del cast include Francesco Russo (Call My Agent - Italia) nel ruolo di Cesare Rossi, Barbara Chichiarelli (Suburra: La serie) di Margherita Sarfatti, Benedetta Cimatti (L'ispettore Coliandro) di Donna Rachele, Federico Majorana (Prisma) di Amerigo Dumini, Lorenzo Zurzolo (Prisma) di Italo Balbo, Federico Mainardi (Il ritorno di Casanova) di Albino Volpi, Maurizio Lombardi (Ripley) di Emilio De Bono, Gianmarco Vettori (Briganti) di Dino Grandi, Gaetano Bruno (Doc - Nelle tue mani) di Giacomo Matteotti, Paolo Pierobon (Esterno notte) di Gabriele D'Annunzio; Elena Lietti (Anna) di Velia Titta, Gianluca Gobbi (Nero a metà) di Cesare Maria de Vecchi, Gabriele Falsetta (Odio il Natale) di Roberto Farinacci e Vincenzo Nemolato (Tutto chiede salvezza) di Vittorio Emanuele III. La colonna sonora è composta da Tom Rowlands, noto anche per essere parte del duo britannico di musica elettronica The Chemical Brothers.