M*A*S*H: Alan Alda e Mike Farrell si riuniscono in occasione del 50° anniversario

Era il 17 settembre del 1972 quando sull'americana CBS andò in onda il primo episodio di M*A*S*H, una serie tv che sarebbe diventata cult. Cinquanta anni dopo quel giorno memorabile, due dei protagonisti del dramedy militare vincitore di 14 Emmy, Alan Alda e Mike Farrell, si sono riuniti per un brindisi, come testimonia una foto condivisa su Twitter da Alda.

"Oggi, Mike Farrell e io brindiamo al 50° anniversario della serie che ha cambiato le nostre vite - e i nostri brillanti amici che l'hanno resa quello che è stata" ha scritto Alda mostrando la foto del loro momento di condivisione, fatto di abbracci, sorrisi e sorsi di vino. "M*A*S*H è stata un grande dono per noi".

Mike Farrell and I today toasting the 50th anniversary of the show that changed our lives - and our brilliant pals who made it what it was. MASH was a great gift to us. pic.twitter.com/FGd8ZwBgIq