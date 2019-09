Lupita Nyong'o e Danai Gurira insieme per la miniserie Americanah

News Serie TV

Il drama sarà disponibile sul servizio di video in streaming HBO Max.

L'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o (12 anni schiavo) sarà la protagonista di Americanah, miniserie di 10 episodi scritta dalla star di The Walking Dead Danai Gurira basandosi su un romanzo della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.

Ordinata dal servizio di video in streaming prossimo al lancio HBO Max, Americanah segue una donna nigeriana di nome Ifemelu (Nyong'o) e le sue "esperienze straordinarie" con l'amore, l'angoscia, le avversità e la scoperta di sé mentre attraversa l'America.

Gurira, non nuova alle esperienze come autrice e nominata al Tony per la sceneggiatura di Eclipsed, uno spettacolo di Broadway, ne sarà anche la showrunner e, con Nyong'o, la produttrice esecutiva. Le due tornano a lavorare insieme dopo aver condiviso il set di Black Panther, in quel caso entrambe come attrici.

"Americanah è un progetto che mi ha appassionato molto sin da quando ho letto il bellissimo romanzo di Chimamanda nel 2013. È una storia allo stesso tempo attuale e senza tempo", commenta Nyong'o in un comunicato. "HBO Max è il partner perfetto per dar vita a questa storia profonda e celebrata e sono entusiasta del fatto che Danai porterà al progetto la sua intelligenza, arguzia e comprensione per le storie e il mondo di Americanah".