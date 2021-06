Lupin: In anteprima una clip dei nuovi episodi in arrivo venerdì

News Serie TV

La serie francese con Omar Sy torna con 5 nuovi episodi e una sfida difficilissima per Assane Diop: salvare suo figlio.

Alla Geeked Week, l'evento internazionale virtuale lungo una settimana con il quale Netflix sta presentando la sua prossima offerta di film e serie tv, un momento è stato dedicato a Lupin, la serie originale non in lingua inglese più seguita sulla piattaforma, che questo venerdì sarà disponibile con i restanti cinque episodi del ciclo inaugurale. In particolare, ne è stata mostrata un'anteprima, una clip nella quale il protagonista Assane Diop si trova nello stesso abitacolo con il detective Youssef Guedira, uno degli uomini che fino a poco tempo fa gli davano la caccia.

Lupin: Dove eravamo rimasti

La situazione per Assane (Omar Sy) si è fatta particolarmente complicata alla fine dei primi cinque episodi. Il suo piano di vendetta contro i Pellegrini, la ricca famiglia francese responsabile della distruzione della sua, più precisamente della morte di suo padre, accusato di un crimine che non aveva commesso, gli si è ritorto contro quando suo figlio è stato rapito da un loro uomo. Ora con le spalle al muro, il ladro gentiluomo deve ricominciare da capo ed escogitare nuove ingegnose soluzioni - incluso collaborare con la polizia, a quanto pare - per scongiurare il peggio. Il nemico, tuttavia, non sta a guardare e fa tutto il necessario per chiudere l'incresciosa questione una volta per tutte.