Lupin, i nuovi episodi su Netflix dall'11 giugno: Il trailer ufficiale della parte 2

Il crime drama con Omar Sy ha conquistato il pubblico internazionale, diventando la serie originale non in lingua inglese più vista su Netflix.

Lupin, la nuova serie originale non in lingua inglese più vista di Netflix, sta tornando! Il servizio di video in streaming ha annunciato che la seconda parte del crime drama francese ispirato dal ladro gentiluomo Arsenio Lupin, con la star di Quasi amici Omar Sy nei panni di un personaggio che si lascia ispirare dal mito mentre persegue la propria vendetta contro la ricca famiglia responsabile della distruzione della sua, sarà disponibile dall'11 giugno. Per l'occasione, è stato diffuso un trailer ufficiale di questi nuovi 5 episodi.

Lupin: Dove eravamo rimasti

Assane Diop, un giovane uomo il cui nome è l'anagramma di Arsenio Lupin, era un bambino taciturno la cui infanzia è stata sconvolta dalla morte del padre, uccisosi in prigione dopo essere stato accusato ingiustamente di un grave furto a danno della famiglia che serviva, i Pellegrini. Venticinque anni dopo, Assane usa il libro Arsène Lupin, ladro gentiluomo come ispirazione per vendicarlo, rubando quello stesso collier appartenuto a Maria Antonietta, tornato ai Pellegrini, per il cui furto fu incastrato suo padre. Ma i suoi geniali colpi per rivelare il complotto, tutti ben assestati, hanno un epilogo drammatico, quando il figlio di Assane viene rapito da un uomo dei Pellegrini.

Nella seconda parte vedrà Assane fare i conti con il fatto che la ricerca di vendetta contro Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) ha distrutto la sua famiglia come già era avvenuto una volta in passato. Ormai con le spalle al muro, Assane deve escogitare un nuovo piano, a costo di mettersi in pericolo.